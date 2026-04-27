Șoșoacă acuză o "coaliție ascunsă" AUR-PSD înainte de moțiune: De ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD

Diana Șoșoacă lansează acuzații dure în contextul moțiunii de cenzură pregătite de PSD și AUR, susținând că cele două partide ar avea o colaborare ascunsă. Lidera S.O.S. România afirmă că formațiunea sa urma să depună propria moțiune și acuză o reacție coordonată din partea adversarilor politici.

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 22:18
Șoșoacă acuză o "coaliție ascunsă" AUR-PSD înainte de moțiune: De ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD Diana Şoşoacă. 13 martie 2025 - ProfiMedia

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă susține că apropierea dintre Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor nu este una de moment, ci un plan mai vechi.

"Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile, vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă!", a scris Diana Şoşoacă pe Facebook.

Reacție în contextul moțiunii de cenzură

Declarațiile vin în condițiile în care PSD și AUR sunt la câteva semnături de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor politice, votul ar putea avea loc în perioada următoare.

Șoșoacă susține că demersurile partidului său ar fi determinat reacția celorlalte formațiuni politice.

"Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile!", a mai afirmat Diana Şoşoacă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

psd pnl aur motiune ilie bolojan george simion diana sosoaca
Observator » Ştiri politice » Șoșoacă acuză o "coaliție ascunsă" AUR-PSD înainte de moțiune: De ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD
