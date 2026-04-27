Șoșoacă acuză o "coaliție ascunsă" AUR-PSD înainte de moțiune: De ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD

Diana Șoșoacă lansează acuzații dure în contextul moțiunii de cenzură pregătite de PSD și AUR, susținând că cele două partide ar avea o colaborare ascunsă. Lidera S.O.S. România afirmă că formațiunea sa urma să depună propria moțiune și acuză o reacție coordonată din partea adversarilor politici.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă susține că apropierea dintre Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor nu este una de moment, ci un plan mai vechi.

"Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile, vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă!", a scris Diana Şoşoacă pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacție în contextul moțiunii de cenzură

Declarațiile vin în condițiile în care PSD și AUR sunt la câteva semnături de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor politice, votul ar putea avea loc în perioada următoare.

Șoșoacă susține că demersurile partidului său ar fi determinat reacția celorlalte formațiuni politice.

"Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile!", a mai afirmat Diana Şoşoacă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰