Dragoș Anastasiu a recunoscut că a dat mită timp de 8 ani la ANAF. Reacția lui Nicușor Dan și a Guvernului

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani fostei inspectoare ANAF, Angela Burlacu, ca "formă de protecție" pentru una dintre firmele sale. Întrebat din Austria despre acest caz, președintele Nicușor Dan a declarat că nu știe nimic, dar că se va informa. Separat, Guvernul a transmis că Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor în acest dosar și că situația nu are nicio legătură cu funcția de vicepremier și cu atribuțiile lui. Ulterior, Anastasiu a explicat că a fost doar martor într-un dosar de corupție care a vizat funcționari ANAF, nu denunțător, nu inculpat, și nu a beneficiat de avantaje juridice.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a fi recunoscut în instanță că, timp de 8 ani, a plătit lunar câte 2.000 de euro fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, sub forma unui contract fictiv, ca "protecție" pentru una dintre firmele sale. "Martorul a perceput această propunere ca pe un fel de şantaj, dar şi ca fiind o formă de protecţie în relaţia cu ANAF, spunându-i-se că "totul va fi bine"", se arată în documentul instanței.

"Ca antreprenor este imposibil să ai informații la zi despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu", se apără Anastasiu.

Document. Dragoș Anastasiu a recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani la ANAF

Articolul continuă după reclamă

Declarațiile au fost consemnate în motivarea unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, în dosarul de corupție în care Burlacu a fost condamnată la 5 ani și 2 luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență. Sumele totale oferite, în bani și servicii turistice, s-au ridicat la circa 150.000 de euro.

În documentul publicat de instanță se arată că "În acelaşi sens martorul Anastasiu Dragoş Michael a arătat în faţa instanţei că a aflat de la colaboratorii săi că în cadrul controlului... au fost evidenţiate o serie de nereguli cu privire la evidenţele statelor de plată. Colaboratorii i-au spus că au aflat aceste lucruri de la doamna Burlacu, un membru al echipei de control, şi că aceasta a găsit o soluţie şi doreşte să discute cu martorul. În cadrul discuţiei avută cu inculpata, aceasta i-a comunicat că evidenţele privind statele de plată sunt dereglate, parţial există, parţial nu există ori sunt eronate şi pentru a evita consecinţele posibile i-a propus încheierea unui contract cu o societate pe care o va nominaliza, obiectul acestui contract fiind acela de a regla disfuncţionalităţile constatate, cum ar fi refacerea statelor de plată care la momentul respectiv nu se găseau. Mesajul din partea inculpatei a fost că în acest fel se va încheia repede controlul şi se va proceda la rambursarea TVA. Suma în discuţie era de aproximativ 2000 Euro/lună. A arătat martorul că a perceput această propunere ca pe un fel de şantaj, dar şi ca fiind o formă de protecţie în relaţia cu ANAF, spunându-i-se că "totul va fi bine"."

Potrivit instanței, vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat că în urma unui control fiscal asupra uneia dintre firmele sale, a fost contactat de inspectoarea Angela Burlacu, care i-a sugerat încheierea unui contract cu o firmă indicată de ea.

Suma lunară vehiculată era de aproximativ 2.000 de euro, iar în schimb se promitea închiderea favorabilă a controlului și rambursarea TVA. Anastasiu a mărturisit că a perceput propunerea ca un șantaj, dar și ca o formă de protecție pentru afacerile sale, temându-se că refuzul ar duce la anchete penale și insolvență

Curtea de Apel București a concluzionat că sumele de bani plătite de firmele din grupul Eurolines, controlate de Dragoș Anastasiu, reprezintă mită în formă continuată. Instanța a considerat "ridicolă" ideea că banii ar fi reprezentat servicii de resurse umane, întrucât prestațiile nu au existat în realitate.

În total, între 2009 și 2017, Burlacu a primit peste 784.000 de lei (circa 170.000 de euro), inclusiv pachete turistice și plăți înregistrate în numele ei, dar folosite de membrii familiei. Anastasiu a fost informat periodic despre aceste beneficii, fără a opri plățile.

Judecătorii au stabilit că Dragoș Anastasiu și colaboratorii săi au acceptat propunerea de a încheia un contract fictiv pentru a masca mita. Suma inițială plătită a fost de peste 218.000 de lei, dar avantajele materiale au continuat sub alte forme. Motivarea respinge ideea că beneficiile oferite ar fi fost destinate tratamentului medical al fiului inspectoarei, arătând că există o disproporție evidentă între sumele cheltuite și costurile tratamentului.

Prima reacţie a lui Anastasiu: Nu a existat nicio acțiune împotriva mea

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a transmis, vineri, că a fost martor, nu denunţător, nu a existat nicio acţiune împotriva şi nu a avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic. El a menţionat că nu a avut niciodată nicio condamnare penală.

"În spaţiul public au apărut informaţii despre implicarea mea într-un dosar de corupţie care viza mai mulţi funcţionari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunţător. Nu a existat nicio acţiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate şi alte societăţi comerciale care au fost în aceeaşi situaţie. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală", a scris Dragoş Anastasiu, într-o postare pe Facebook.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu vorbeşte despre context, "unul cunoscut, din păcate, de prea mulţi antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani". "Unii funcţionari ai statului român care presau şi chiar şantajau firmele, “recomandând" soluţii de tip contract de consultanţă cu o firmă pusă pe tavă de funcţionar pentru a corecta aşa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor. Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informaţii la zi şi amănunte despre toate operaţiunile în derulare. Dar atunci când ai informaţiile complete, trebuie să acţionezi corect şi în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu", a subliniat Anastasiu.

"Îmi doresc ca din ce în ce mai mulţi antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulţi dintre noi am fost supuşi. Sunt astăzi în Guvernul României şi pentru că nu vreau ca alţi antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajaţi ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor", a adaugat vicepremierul.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă din Austria, președintele Nicușor Dan a declarat că nu știe nimic despre acest caz, dar că se va informa. "Nu am această informație. (...) Lăsați-mă să mă informez, că e prima oară, aud de la dumneavoastră", spune Nicușor Dan, întrebat despre situația vicepremierului Dragoș Anastasiu.

Reacția Guvernului

Guvernul a transmis presei că vicepremierul Dragoș Anastasiu nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat sau condamnat în dosarul DNA soluționat prin Hotărârea 1258/2023.

"În urma mai multor solicitări primite de la jurnaliști fac următoarele precizări: Vicepremierul Dragoș Anastasiu nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA soluționat prin Hotărârea 1258/2023. Singura sa calitate a fost aceea de martor. A fost audiat în această calitate de procurori și judecători care nu au considerat că sunt întrunite condițiile pentru schimbarea acestei unice calități. Dosarul penal s-a încheiat prin hotărâre defintivă", au transmis reprezentanții Executivului. Conform acestora, circumstanțele cazului nu au nicio legătură cu calitatea de vicepremier și cu atribuțiile lui Dragoș Anastasiu.

Opoziția și PSD îi cer lui Anastasiu să demisioneze

"Un vicepremier care, timp de 8 ani, comite o infracțiune în stare continuată nu mai poate continua în Guvernul României. Punct", este mesajul publicat pe Facebook de senatorul PSD Daniel Zamfir.

Și liderul AUR, George Simion, a cerut demiterea sa. "Vicepremierul responsabil cu "reforma statului" a recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani unui funcționar al Agenției Fiscale din România. Cu toate acestea, cel care a oferit mita este încă în funcție. Nicio demisie, nicio revocare. Guvernul Bolojan pur și simplu nu pare să fie interesat."Pro-europeni", nu-i așa?", a scris acesta pe platforma X.

Documente: Motivare CAB.pdf

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să călătoriţi cu taxi sau cu aplicaţii de ridesharing? Taxi Ridesharing

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰