Vicepreşedintele PSD Dragoş Benea a declarat, luni, la finalul unor dezbateri din Comisia de administraţie a Camerei Deputaţilor, că un referendum naţional pe reforma administrativă ar fi o posibilitate. El a adăugat că acest lucru n-a fost discutat în PSD, pentru că nu este o certitudine.

Întrebat de ce a spus că şi-ar dori un referendum naţional, Benea a arătat că doar a enunţat o astfel de posibilitate.

"Am enunţat această posibilitate. Am spus că sute sau mii de referendumuri locale acum înseamnă cheltuieli foarte mari şi, din punctul meu de vedere, timpul nu ne este aliat în ce vrem să facem. (...) O olimpiadă a referendumurilor poate frâna definitiv acest proiect", a afirmat europarlamentarul, potrivit Agerpres.

El a adăugat că ideea unui referendum naţional nu a fost discutată într-o şedinţă a PSD.

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Ce spune despre posibilitatea unui referendum

"Nu, am enunţat-o ca pe o posibilitate, nicidecum ca pe o certitudine", a completat Benea, care este coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială.

Potrivit acestuia, un astfel de referendum ar putea fi organizat în primăvara anului viitor: "În primăvara anului viitor, evident. (...) Suntem în contratimp. Am enunţat ca o posibilitate. Dacă referendumul va spune "nu", vă daţi seama că acest subiect nu mai poate fi pus pe tapet. Din perspectiva mea".

Referitor la un Parlament cu 300 de aleşi, el susţine că "este o altă discuţie".

"Veţi avea parte de o abordare şi pe acest subiect, a reducerii numărului de parlamentari, din partea PSD, un proiect în acest sens din partea conducerii partidului. (...) Se pot descrie circumscripţiile, raportarea la populaţie. E clar că numărul de parlamentari în 2028 va fi mai mic decât cel de astăzi", a precizat social-democratul.

Despre o eventuală moţiune de cenzură care ar urma unei asumări a răspunderii Guvernului pe reforma administrativă, el a arătat că nu vrea să intre în speculaţii.

"Nu vreau să intru în tipul acesta de speculaţii. (...) Depinde foarte mult de curajul pe care PSD îl va avea în a promova acest proiect şi cu ce variantă va veni pe masă, pentru că e riscant ca la 60 de ani de la harta lui Ceauşescu - s-au schimbat atâtea căi de comunicare şi comunicaţii - noi să le spunem oamenilor că nu putem schimba acea hartă. (...) Înseamnă că am pune sub semnul întrebării tot ce s-a realizat în România în ultimii 20 de ani", a explicat vicepreşedintele PSD.