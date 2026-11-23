Kate Middleton, prinţesa de Wales, se deschide şi povesteşte despre experienţa sa cu boala într-un documentar, care va avea premiera pe BBC, pe 29 noiembrie.

Kate Middleton, despre lupta cu cancerul şi despre recuperare, într-un nou doumentar: Cancerul te schimbă - Profimedia

Documentarul urmăreşte experienţa prinţesei, care participă la provocarea National Three Peaks, care presupune escaladarea celor mai înalţi munţi din Scoţia, Anglia şi Ţara Galilor, în 24 de ore, potrivit CNN.

„Cancerul te schimbă. Îţi schimbă corpul, te schimbă fizic, dar există o dimensiune mult, mult mai profundă a schimbărilor pe care le provoacă un asemenea diagnostic”, spune Kate Middleton într-un fragment din documentar.

Prinţesa de Wales speră ca documentarul să ajute alţi oameni care se confruntă cu cancerul să treacă prin diagnostic, recuperare şi viaţa de după recuperare, precizează Palatul Kensington.

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Prinţesa s-a tratat la Spitalul Royal Marsden, iar banii strânşi din distribuţia documentarului vor fi donaţi către asociaţia de caritate a spitalului, spune palatul Kensington.

Prinţesa Kate a dezvăluit diagnosticul în martie 2024, la două luni după ce a avut o operaţie abdominală, fără să precizeze ce tip de cancer avea.

În septembrie 2024, aceasta a confirmat că a terminat şedinţele de chimioterapie, iar în ianuarie 2025 a spus că boala sa este în remisie.