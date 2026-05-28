Angajații din sănătate au ieșit în stradă, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Amenință cu greva generală

Sindicaliștii Sanitas protestează în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, despre care spun că va reduce veniturile angajaților din sănătate și asistență socială. Protestatarii cer retragerea proiectului, eliminarea inechităților salariale și reluarea negocierilor cu autoritățile, avertizând că ar putea declanșa proteste de amploare și chiar grevă generală.

de Nicu Tatu

la 28.05.2026 , 14:22
Protestatarii scandează, printre altele, "Grevă generală!", "Vrem dreptate pentru sănătate!", "Noua lege nu va trece!", "Interimarii vor să ne ia banii!", "Rușine!" și folosesc vuvuzele, potrivit Agerpres.

Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților, dialog social "real" cu autoritățile.

Totodată, reprezentanții sindicatului anunță că pe 3 iunie va fi organizat un protest în Piața Victoriei, cu deplasare spre Piața Constituției.

Consiliul Național al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială.

"În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune. Compensațiile propuse nu acoperă pierderile și nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul", au scris sindicaliștii pe Facebook.

În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem.

"Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariați care pur și simplu au fost omise. Diferența dintre ceea ce Sanitas a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătății și ceea ce este prezentat acum este majoră și greu de explicat. (...) Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanță și asumare din partea angajaților din sănătate și asistență socială, în timp ce construiește un mecanism salarial care reduce veniturile și adâncește inechitățile", spun ei.

Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială.

"Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă și corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toții în stradă - și membrii de sindicat, chiar și nemembrii -, pentru că este în joc nivelul nostru de trai și al familiilor noastre în următorii ani", au avertizat reprezentanții Sanitas.

