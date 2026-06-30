Dragoş Pîslaru: Nimeni nu poate lua pe persoană fizică în îngrijire sute de bătrâni vulnerabili

Sute de persoane vulnerabile găsite în centrele din Bihor sunt transferate de urgenţă în centre autorizate, a anunţat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru. Toţi beneficiarii au fost evaluaţi medical şi sunt sub supraveghere permanentă. Ministrul spune că nu comentează ancheta DIICOT, dar subliniază că nimeni nu poate lua, ca persoană fizică, în grijă sute de oameni vulnerabili, fără acreditare, licenţă şi control din partea statului.

Ministerul Muncii a început transferul persoanelor vulnerabile descoperite cu ocazia anchetei DIICOT din judeţul Bihor către centre autorizate şi avem supraveghere medicală şi asistenţă permanentă pentru toate persoanele identificate, a transmis, marţi, ministrul interimar Dragoş Pîslaru.

"Prioritatea mea și a Ministerului Muncii este bunăstarea oamenilor vulnerabili. Am început de urgență transferul persoanelor vulnerabile către centre autorizate. Le mulțumesc colegilor de pe teren pentru intervenția promptă.

Avem supraveghere medicală și asistență permanentă pentru toate persoanele identificate. A fost efectuat un triaj și avem o evidență clară a opțiunilor pentru a-i putea ajuta.

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Nu este rolul meu să comentez decizia DIICOT. Este o anchetă derulată de mai multe luni de zile care și-a urmat cursul. Iar în final vinovăția va fi decisă în instanță, nu pe rețelele sociale.

Dar, trebuie spus că nimeni nu poate lua pe persoană fizică în îngrijire sute de bătrâni vulnerabili. Chiar dacă are bune intenții și chiar dacă era clar că statul nu avea capacitatea necesară de a se ocupa cum trebuie.

Ministerul Muncii a semnalat, încă din trecut, faptul că activitatea de îngrijire a persoanelor vulnerabile trebuie desfășurată numai în condiții legii, cu acreditare și servicii sociale licențiate.

În 2016, din poziția de ministru al Muncii, am cerut ca persoana în cauză să fie sprijinită pentru a intra în legalitate. Nu să îl amendăm, ci să îl ajutăm cu o procedură destul de stufoasă și birocratică.

Soluția era licențierea activității și funcționarea într-un cadru legal clar, cu standarde, verificări și responsabilități asumate.

Acest lucru a fost refuzat cu obstinație de persoana respectivă, pe motiv că activitatea era desfășurată ca persoană fizică.

De atunci, situația a rămas total ambiguă: oamenii vulnerabili continuau să fie găzduiți acolo, însă cadrul legal nu oferea instrumente pentru sancționarea sau oprirea unei activități desfășurate de o persoană fizică, în afara sistemului licențiat de servicii sociale.

Nu spun că nu s-ar fi putut face mai mult pe zona publică – într-o măsură a fost totul băgat sub preș și lucrurile au mers înainte. Cu ridicat din umeri.

În 2025, ca urmare a unei situații apărute cu 7 persoane vulnerabile în Mehedinți ministrul Sănătății a sesizat DIICOT. Ulterior, în urma verificărilor Corpului de control al Ministerului Muncii, a fost sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Orice anchetă DIICOT trebuie dusă la final și respectăm atribuțiile organelor judiciare. Însă dincolo de anchetă, avem o datorie instituțională: să închidem breșele legislative care au permis ca o astfel de situație să persiste ani de zile într-o zonă gri.

Astăzi, prioritatea noastră este siguranța persoanelor vulnerabile aflate acolo, relocarea lor în condiții adecvate și sprijinirea autorităților competente în clarificarea completă a situației.

Acolo unde sunt îngrijite persoane vulnerabile, trebuie să existe empatie, dar și responsabilitate, standarde și control ferm", este mesajul publicat de ministrul interimar Dragoş Pîslaru.

Amintim că azi au avut loc percheziţii în Bihor, într-un dosar privind o reţea care a exploatat sute de persoane cu dizabilităţi, sub paravanul asistenţei sociale, din 2020 şi până în prezent. Membrii grupării încasau şi îşi însuşeau ajutoarele de stat şi donaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi, care nu beneficiau de condiţii sau îngrijiri adecvate. Prejudiciul estimat este de 13 milioane de lei.

Celulă de criză la Ministerul Muncii, în urma percheziţiilor DIICOT în judeţul Bihor

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) a activat o celulă de criză în urma acţiunilor desfăşurate de DIICOT. "Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a luat act de comunicatul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) privind percheziţiile desfăşurate în această dimineaţă în judeţul Bihor, la mai multe imobile în care sunt găzduite persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate. Ca reacţie imediată, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, a convocat o celulă de criză, din care fac parte conducerea ministerului, secretarul de stat cu atribuţii în domeniu, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), precum şi Corpul de control al ministrului", se arată într-un comunicat al MMFTSS.

Totodată, preşedintele ANPDPD, Alexandra Zară, se află deja în judeţul Bihor şi sprijină autorităţile locale în identificarea unor soluţii de cazare şi îngrijire adecvate, în funcţie de nevoile fiecărei persoane. În plus, ministrul a luat legătura cu autorităţile judeţene pentru a asigura relocarea în siguranţă a persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate şi a dispus mobilizarea de urgenţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor şi a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor, astfel încât echipele de specialişti să fie prezente în teren şi să acorde tot sprijinul necesar. "Precizăm că Viorel Paşca nu are acreditare şi nici servicii sociale licenţiate pentru activităţi de servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane. MMMFTS şi autorităţile locale caută soluţii rapide pentru relocare", se precizează în comunicat.

Poliţiştii Direcţiei Investigaţii Criminale şi procurorii DIICOT au pus în aplicare, marţi, 27 de mandate de percheziţie în judeţul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, este vizată destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, care exploata persoane vulnerabile, în scopul obţinerii de foloase materiale, sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, prin care ar fi creat un prejudiciu de circa 13,048 milioane de lei.

"Cercetările, declanşate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), au reliefat faptul că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat şi pe care ar fi sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile", informează comunicatul IGPR.

Sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire.

Persoanele vătămate, aduse din multiple unităţi spitaliceşti şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială de către liderul grupării, persoană fizică ce nu ar fi deţinut capacitatea legală, organizatorică şi profesională necesară pentru o astfel de activitate, aşa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială.

Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii, precum şi faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt licenţiate în condiţiile legii.

"Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient", precizează sursa citată.

De asemenea, investigaţiile efectuate au arătat că persoanele vătămate care au decedat în spaţiile deţinute de grupul infracţional organizat ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de grupare.

Reacţia lui Viorel Pașca: Anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parche

Viorel Pașca, fondatorul asociației "Bunul Samaritean", a confirmat că organizația pe care a înființat-o este vizată de anchetă. Acesta susține că persoanele îngrijite în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești ar fi fost trimise acolo de spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, iar activitatea ar fi fost susținută din donații.

"Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (...) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (...) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum", a declarat Viorel Pașca pentriu Agerpres. Potrivit acestuia, în prezent sunt îngrijite aproximativ 380 de persoane în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești.

"Provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării. Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța. Sau cu mașina poliției. Îi aduc aici, că n-au unde să-i ducă", a explicat el.