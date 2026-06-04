România a securizat aproape 5 miliarde de euro din PNRR. Ce spune Pîslaru despre banii care mai trebuie atraşi

România a depășit pragul de 60% la absorbția fondurilor din PNRR, a anunțat ministrul interimar al Muncii după negocierile de la Bruxelles. Aproape 5 miliarde de euro din granturi au fost securizate, fonduri nerambursabile. Până la 31 august, România mai trebuie să depună două cereri de plată, în valoare totală de 10 miliarde de euro.

Negocierile cu Comisia Europeană au vizat eliminarea din PNRR a unor proiecte care nu pot fi finalizate la termen pentru a evita sancţiunile. Unele tronsoane de autostradă ar urma să fie finanțate prin împrumuturi, deși au fost inițial incluse pe componenta de granturi.Întrebat dacă cele 10 miliarde de euro vor ajunge în conturile României, ministrul nu a oferit un răspuns.

"Specule. Acum eu nu sunt Nostradamus", a răspuns Pîslaru.

"Suntem aproape de finalizarea de la 31 august şi e foarte important să optimizăm această implementare, să ne asigurăm că România, în final, obţine resursele financiare, mai ales zona de grant. Calendarul, fiind foarte strâns. (..) Obiectivul este unul foarte simplu, e pragmatic, să maximizăm fondurile disponibile", a spus ministrul interimar al Investiţiilor, într-o conferinţă de presă, despre stadiul PNRR, după discuţia pe care a avut-o la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene.

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România mută proiectele avansate pe granturi

Dragoş Pîslaru a precizat că a lucrat împreună cu Comisia Europeană să identifice faţă de ce avem în acest moment cele două componente de grant şi de împrumuturi, care sunt proiectele care sunt cel mai aproape de finalizate sau sunt finalizate deja şi să se asigure că le mută pe grant.

"Ceea ce este important este că în acest moment mai avem, faţă de suma totală de 4,9 miliarde de euro, cu tot cu prefinanţarea inclusă, dar 4,9 miliarde de euro pe grant, în acest moment mai avem o discuţie de 24-28 milioane de euro. (..) Am încredere că vom putea securiza toate componentele cu investiţii pe care să le putem finaliza", a subliniat Pîslaru.

El a menţionat că o altă discuţie foarte importantă cu Comisia Europeană este legată de documentele de care avem nevoie la închiderea proiectelor.

"După cum ştiţi, România se află într-o situaţie în care propria birocraţie ne afectează. Există situaţii în care ai nevoie de avize finale, sau pentru documentele finale ai nevoie de avize sau de autorizaţii care necesită o durată de timp. Ne-am asigurat că vom avea o descriere a documentelor finale care să permită recepţia investiţiei. În cazul unui spital, evident ceea ce cu toţii ne-am fi dorit de la început, era ca atunci când vine deadline-ul să ai şi pacienţii înăuntru, să fie complet operaţional. Dar, în acest moment, noi ştim că aceste spitale pe care le avem, 5 plus 2, 7 spitale, vor fi finalizate. Construcţiile sunt deja finalizate la toate spitalele, vor fi dotate, vor fi echipate, au tot ce le trebuie pentru ca să poată să fie recepţionată activitatea aceasta de construcţie. Şi pentru asta, evident, este nevoie să discutăm care sunt documentele de recepţie şi să ne asigurăm că odată ce arătăm construcţia, arătăm toate lucrurile acestea, nu avem o problemă să şi încasăm banii", a explicat Dragoş Pîslaru.

Potrivit ministrului, pe componenta de împrumuturi, sunt în continuare în discuţii cu privire la furnizarea de dovezi pentru a clarifica stadiul de implementare.

"După cum ştiţi, pe zona de împrumuturi sunt proiecte care erau un pic mai rămase în urmă. Noi avem acum un plan de accelerare, după cum ştiţi, încă din luna ianuarie am început acest plan şi sunt în continuare câteva zile, până la sfârşitul săptămânii, în care discutăm efectiv cum putem aduce aceste dovezi, aceste elemente care să demonstreze că putem finaliza aceste proiecte şi de pe zona de împrumuturi", a mai spus Pîslaru.

Reformele care mai trebuie bifate pentru banii din PNRR

Ministrul interimar al Investiţiilor a arătat că pe zona de reforme ar trebui să fie doar o chestiune de adoptare a lor în Parlament sau prin ordonanţă de urgenţă sau prin asumarea răspundării ca să putem bifa şi reformele.

El a menţionat că se lucrează la ultimele detalii, în afară de reformele de decarbonizare, unde discuţiile sunt în acest moment un pic mai complicate.

Ce mai trebuie să facă România până la 31 august

"România, în acest moment, a depăşit de 60% din absorbţia pe PNRR, pe data de 5 iunie vom avea, cel mai probabil, Consiliul ECOFIN, care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată 4. (..) Acum concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 şi 6 pe care v-am spus că le aranjăm şi sperăm că, până vineri, să avem toate detaliile tehnice necesare", a subliniat Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar a anunţat că, pe zona de PNRR, după ce vor agrea, în masă, toate aceste lucruri, practic vor depune o cerere pentru a avea noua structură iar în decursul lunii iulie să avem forma finală autorizată.