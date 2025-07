Pe un ton grav premierul Bolojan a explicat de ce e nevoie de taxe dure pentru toți românii. Deficitul este uriaș, iar noi riscăm scenariul Greciei din 2010, când a ajuns la mâna FMI. "Suntem în ceasul al 11-lea, nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem cu spatele la zid. Din 100 de lei încasaţi din taxe, România a cheltuit 132 de lei. Dacă nu am face nimic, ar fi câteva consecințe precum intrarea în incapacitate de plată, creditorii noştri nu ne-ar mai împrumuta şi nu am putea acoperi cheltielile, inclusiv salariile şi pensiile. Am intra într-o recesiune brutală", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

TVA-ul urcă la 21% chiar din 1 august

Prima măsură: TVA-ul urcă la 21% chiar din 1 august. Asta înseamnă scumpiri la toate produsele şi serviciile. La buget s-ar strânge aproape 4 miliarde de lei în 6 luni şi 12 miliarde într-un an. Nici mâncarea şi nici medicamentele nu scapă, deşi autorităţile au dat asigurări că nu se ating de TVA pentru aceaste categorii. "Cele două cote la care propunem reaşezarea sunt de 11% și 21%. La cota redusă rămân medicamentele, alimentele, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Propunem ca și HoReCa să rămână la acest nivel", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. O familie cu doi copii cheltuiește între 2.000 și 3.000 lei pe lună doar pentru mâncare. O creștere a TVA-ului de la 9% la 11% pentru alimente înseamnă că vor da în plus între 40 si 60 de lei, lunar. Nu pare aşa de mult, dar la final de an, au pierdut 700 de lei în plus doar din această modificare fiscală.

"Toate aceste creşteri de taxe înseamnă o tăiere a puterii de cumpărare", a declarat Bogdan Glăvan, analist economic. "Vom avea un impact substanţial în rata inflaţiei. La această creştere de TVA ar trebui să mai adaugăm acciza la combustibil, plafonarea preturilor la energie, am avut un mic episod de depreciere leului, ne va duce la inflaţie de 10-12%", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. Tot din august, pensiile mai mari de 3.000 de lei vor fi taxate. Pensionarii vor plăti 10% contribuţie la sănătate pentru suma care depăşeşte acest prag. De exemplu, la o pensie de 4.000 de lei, pierderea ar fi de 100 de lei.

"Pe de o parte, avem foarte puţini contibutori la sistemul de sănătate, numărul lor trebuie să crească. Nu este însă echitabil ca doar o parte dintre ei să plătească", a declarat Bogdan Glăvan, analist economic. "Ce s-a dat atunci se ia acum înapoi de către Guvern", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. La lista cu taxe din august se mai adaugă şi creşterea accizelor la carburanţi, alcool, tutun şi zahăr. De la 1 ianuarie umează alte măsuri. rovinieta se va dubla, Impozitul pe dividende va urca la 16%, iar cel pe cifra de afaceri a băncilor va crește de la 2% la 4%. salariile, pensiile și alocațiile rămân înghețate şi la anul.

"Taxa o plătesc deponenţii si debitorii, adică clienţii băncilor, prin dobânzi mici la depozite şi prin dobânzi mari la credite", a declarat Bogdan Glăvan, analist economic. Din toate taxele se vor strânge 11 miliarde de lei anul acesta și 34 de miliarde la anul. Un efort prea mare pentru oameni, spun specialiştii, în timp ce tăierile la stat sunt firave. "Dacă ne uitam în acest plan, majoritatea contribuţiie la reducerea deficitului vine din venituri, adică din taxarea economiei private şi a populaţiei. Şi nu din reducerea cheltuielilor, undeva o treime din tăieri la stat. Nu este absolut deloc echitabil", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. "M-aş fi bucurat ca primele tăieri să fie de la subvenţiile partidelor şi cheltuielile Parlamentului", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

"Avem companii de stat care sunt ineficiente şi ale căror şefi se plimbă şi au apartamente şi mega averi? Ar trebui stopată risipa", a declarat Bogdan Glăvan, analist economic. "Ar fi bine dacă am putea ca toate aceste corecţii să le facem scăzând cheltuielile statului. Dar acest lucru este practic imposibil. Pentru ca nu se poate face acest lucru de pe o zi pe alta", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Pachetul fiscal va fi explicat în detaliu joi, 3 iulie, de miniştrii de resort, iar săptămâna viitoare va fi adoptat de Guvern.

