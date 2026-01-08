Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două

O femeie din Minneapolis a fost împușcată în cap, miercuri, în propria mașină, de către agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement), responsabili cu prinderea și expulzarea imigranților ilegali. Femeia era cetățean american. În momentul împușcăturii, încerca să plece cu mașina din zona unde protestase față de un raid ICE desfășurat în cartier. O înregistrare video surprinde momentul în care mașina femeii lângă care se aflau doi agenti ICE, dă cu spatele şi porneşte. Unul deschide focul și trage direct către capul femeii. Deşi agenţii nu par să fi fost loviţi serios cu maşina, ei se apără spunând că intenţia victimei ar fi fost de a-i ucide.

O femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent federal de imigraţie pe motiv că ar fi încercat să dea cu maşina peste ofiţeri - X.com / wfin.com

Președintele SUA, Donald Trump, și întreaga sa administrație, în frunte cu vicepreședintele JD Vance și secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, au sărit în apărarea agentului ICE care a împușcat-o mortal pe femeia din Minneapolis, afirmând că victima a încercat să îl calce cu mașina. Oficialii locali, inclusiv primarul și poliția, au respins afirmațiile conform cărora agentul a deschis focul în legitimă apărare.

Femeia a fost identificată drept Renee Nicole Good, o poetă în vârstă de 37 de ani, cetățean american și mamă a unui copil de şase ani care este şi orfan de tată. Americanii s-au adunat la locul tragediei, mai întâi pentru a protesta faţă de politicile ICE și apoi pentru a-i aduce un omagiu victimei.

Guvernatorul Tim Walz a transmis că a fost "avertizat săptămâni la rând" că operațiunile ICE din Minnesota reprezintă o "amenințare la adresa siguranței publice". Iar primarul din Minneapolis, Jacob Frey, le-a spus agenților să "plece naibii din orașul lui".

Trump a susținut, într-o postare online, că imaginile video surprinse la fața locului arată că femeia "l-a lovit cu mașina pe agent în mod violent, intenționat și brutal". Și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a afirmat, într-un comunicat emis imediat după eveniment, că femeia ar fi încercat să-i lovească pe agenți cu mașina "cu intenția de a-i ucide". Noem a declarat într-o conferință de presă susținută în Texas, că "femeia a atacat agenții" și "a încercat să îi lovească și să îi izbească cu vehiculul" după ce aceștia ar fi rămas blocați în zăpadă.

Ce arată înregistrările video

Trei înregistrări video surprinse la fața locului și analizate de CNN arată însă o imagine mai nuanțată, deși nu este clar ce s-a întâmplat înainte și eventual în timpul protestului. Imaginile postate online o arată pe victimă în mașină, staționând perpendicular pe mijlocul străzii. Agentul care urmează să tragă în ea se apropie pe jos din spatele vehiculului, îndreptându-se spre partea din față. O altă persoană, un martor, îl filmează cu telefonul.

La fața locului sosesc alte două vehicule ale agenților federali, se opresc lângă mașina femeii, în timp ce aceasta face semne cu mâna din interior. Agenții coboară, se apropie de mașină și strigă în direcția ei: "Ieși din mașină! Ieși naibii din mașină!".

Unul dintre agenți trage de portieră, în timp ce celălalt ocolește vehiculul prin partea din față. Mașina începe să dea cu spatele, în timp ce primul agent continuă să tragă de ușă, iar al doilea se afla în fața vehiculului.

În timp ce mașina începe să înainteze, al treilea agent, cel care se apropiase inițial, își scoate arma și o îndreaptă spre femeie. Totodată, se vede cum se retrage din fața vehiculului.

Un alt videoclip, filmat dintr-un unghi diferit și obținut de CNN, pare să arate că mașina l-a atins pe agent înainte ca acesta să tragă primul foc. Prima filmare nu surprinde momentul în care vehiculul îl atinge pe agent, dar se poate vedea cum acesta se mișcă din fața mașinii spre lateral.

Agentul trage apoi alte două focuri. Ulterior, se vede cum își pune pistolul la loc, în timp ce mașina continuă să meargă, se izbește de o altă mașină și de un stâlp de pe marginea drumului. Agentul care a tras și un martor care îl filmează se apropie de victimă și de vehicul. În cele din urmă, se vede cum agentul se îndepărtează de mașină și cere celorlalți să sune la ambulanță, apoi se urcă într-un vehicul și pleacă de la fața locului.

Fostul șef al poliției din Minneapolis a declarat pentru CNN că agentul care a tras ar fi putut dezamorsa situația. Având în vedere că femeia nu era ținta principală a operațiunii, agenții ICE ar fi putut să o lase să plece și să revină asupra cazului ulterior, a spus Medaria Arradondo.

"Poți oricând, dacă este nevoie, să iei numărul de înmatriculare al vehiculului. Dacă sunt persoane sau martori în jur care o pot identifica, atunci o poți lăsa să plece. Revii mai târziu. Pentru a folosi forța letală... trebuie să existe indicii grave care să justifice deschiderea focului asupra unei persoane", a subliniat el.

