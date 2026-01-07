Vremea severă din Franţa a dat peste cap programul de întoarcere în ţară al preşedintelui României, Nicuşor Dan. Aeronava militară cu care şeful statului a călătorit la Paris nu a putut decola nici marţi, la miezul nopţii, conform planului iniţial, nici miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente care au acoperit pista aeroportului.

După ce nu a putut decola din capitala Franței, marți seară, din cauza ninsorilor abundente, nici miercuri dimineața aeronava Spartan în care călătorește delegația română nu a primit undă verde să plece din Paris. Avionul a fost degivrat, însă decolarea a fost amânată în ultimul moment, iar șeful statului a fost coborât din avion în jurul orei 09:30.

Se ia în calcul trimiterea unui avion TAROM

Șeful statului a fost anunțat că trebuie să coboare, deoarece autoritățile de la Paris urmau să curețe pista de zăpadă, pentru ca aeronava Spartan să poată decola spre capitală. Autoritățile au transmis că operațiunea de curățare a pistei va dura aproximativ o oră, o oră și jumătate. Totuși, ninsoarea a continuat, iar viscolul a adus imediat zăpada înapoi pe pistă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informaţiilor Observator, în jurul orei 12:00 au început noi operațiuni de degivrare a Spartanului, cu echipamentul adus de Prefectura din Paris. Se ia în calcul și trimiterea unui avion TAROM pentru întoarcerea președintelui în țară. Deocamdată, nu se poate decola din cauza ninsorii.

Nicuşor Dan a vorbit pe aeroport cu jurnaliştii care l-au însoțit despre lipsa unui avion prezidențial modern, capabil să zboare în condiții meteo dificile. Totuși, șeful statului a declarat că nici în 2026 nu va fi posibilă achiziționarea unei astfel de aeronave.

Nicuşor Dan, despre lipsa unui avion prezidenţial

"La un moment dat, trebuie să avem un avion prezidențial și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștri care se duc în delegații, când sunt lucruri importante. Unu, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal și, doi, pentru că nu avem comunicații înăuntru. În momentul în care suntem înăuntru, suntem izolați", a declarat șeful statului.

Șeful statului s-a referit la faptul că în aeronava Spartan nu există comunicații securizate pentru președinte. De exemplu, preşedintele nu poate afla în timp real dacă se întâmplă ceva grav în țară. Nicuşor Dan a ales să zboare cu această aeronavă pentru a face economie.

Sursă foto: Antena3.ro

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰