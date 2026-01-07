Ninsoarea abundentă a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan. Acesta nu a putut reveni în țară, marți seara, după ce a participat la reuniunea "Coaliției de Voință", care a avut loc la Paris, din cauza ninsorilor abundente din capitala Franței. Șeful statului nu a putut decola nici miercuri dimineața, după ce pista aeroportului a fost închisă pentru curățare.

Ninsoarea abundentă a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat în Franța, după ce pista aeroportului a fost închisă pentru curățare.

Aeronava Spartan în care călătorește delegația română, blocată pe aeroport

La Paris ninge abundent în această dimineață, iar avionul președintelui Nicușor Dan nu poate decola, fiind blocat pe pistă. Aeronava Spartan în care călătorește delegația română a fost pregătită iniţial pentru decolare în această dimineață, a fost degivrată, însă decolarea a fost amânată.

Articolul continuă după reclamă

Șeful statului a fost anunțat că trebuie să coboare, deoarece autoritățile de la Paris vor încerca să curețe pista de zăpadă, pentru ca aeronava Spartan să poată decola spre capitală. Autoritățile au transmis că operațiunea de curățare a pistei va dura aproximativ o oră, o oră și jumătate. Totuși, ninsoarea continuă, iar viscolul aduce imediat zăpada înapoi pe pistă.

"Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la trei, patru noaptea și n-ar fi fost bine. Este o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge, a nins, trebuie să fie curățată pista", a declarat Nicușor Dan pe aeroport.

Nicuşor Dan, despre lipsa unui avion prezidențial modern

Nicuşor Dan a vorbit cu jurnaliştii care l-au însoțit despre lipsa unui avion prezidențial modern, capabil să zboare în condiții meteo dificile. Totuși, șeful statului a declarat că nici în 2026 nu va fi posibilă achiziționarea unei astfel de aeronave.

"La un moment dat, trebuie să avem un avion prezidențial și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștri care se duc în delegații, când sunt lucruri importante. Unu, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal și, doi, pentru că nu avem comunicații înăuntru. În momentul în care suntem înăuntru, suntem izolați", a declarat șeful statului.

Situația neobișnuită a fost un bun prilej pentru șeful statului să își amintească de anii studenției. "Am stat șase ani aici și cred că, în șase ani, a nins de vreo trei ori, cam așa", a povestit el. Întrebat dacă familia și copiii sunt îngrijorați, Nicușor Dan a răspuns: "Le-am transmis că nu ajung".

Cod portocaliu de ninsori la Paris

Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene sunt date peste cap, după ce autoritățile au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și polei pentru mai multe regiuni din Franța. De altfel, Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis și o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în zonă.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰