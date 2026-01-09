Rusia a confirmat că a utilizat o rachetă hipersonică Oreşnik în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei pentru a lovi "ţinte strategice" din Liov, la graniţa cu Polonia, ţară NATO. Ministerul rus al Apărării susţine că ar fi lovit o fabrică de drone și că decizia ar fi venit ca urmare a presupusei tentative ucrainene de a ataca reşedinţa lui Vladimir Putin, infirmată de americani. Este pentru a doua oară când Rusia recurge la acest tip de rachetă în războiul din Ucraina. Potrivit Kievului, armata rusă a lansat în total 36 de rachete şi 242 de drone, inclusiv o rachetă Oreşnik destinată să-i "testeze" pe aliaţii Ucrainei. Ucainenii anunţă că cel puţin 4 persone au fost ucise la Kiev, iar capitala se confruntă cu pene de curent și apă.

Colaj foto cu imagini după atacul Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2026, Liov şi Kiev - Profimedia / x.com

Patru persoane au fost ucise și alte 19 rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone în Ucraina în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, conform Kyiv Independent.

Printre cei uciși în urma unui atac cu două rachete s-a numărat un paramedic, iar 14 dintre cei 19 răniți au fost spitalizați, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

"Un paramedic a murit, iar patru au fost răniți în timp ce asistau persoane, în districtul Darnytskyi", a spus el.

Articolul continuă după reclamă

Mai multe cartiere din capitală au fost afectate, inclusiv districtele Dniprovskyi și Darnytskyi.

Apa curentă și electricitatea au fost întrerupte în anumite părți ale capitalei Ucrainei ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, a declarat Klitschko.

Atac cu racheta Oreşnik

Mai devreme în cursul nopții, Rusia a lansat, de asemenea, un atac cu rachete asupra Liovului, cel mai vestic oraș important al Ucrainei, vizând infrastructura critică, a relatat primarul Andriy Sadovyi.

Armata ucraineană a raportat că racheta a fost lansată de la poligonul de rachete Kapustin Yar din regiunea Astrahan din Rusia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Racheta balistică Oreşnik folosită de Rusia pentru a ataca Liov peste noapte a zburat cu 13.000 km/h, potrivit Forțelor Aeriene.

Kapustin Yar este un loc de lansare cunoscut pentru racheta balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM) Oreşnik a Rusiei. Rusia folosește în mod regulat rachete balistice cu rază scurtă și apropiată de acțiune în atacurile aeriene împotriva Ucrainei, dar IRBM-urile și rachetele balistice intercontinentale (ICBM) sunt mult mai mari, pot fi echipate cu încărcătură nucleară și sunt concepute pentru a lovi ținte la distanțe mult mai mari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Până în prezent, a existat o singură utilizare confirmată a rachetei Oreşnik, când Rusia a folosit una pentru a ataca orașul estic Dnipro în noiembrie 2024.

Ce este Oreşnik

Sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune "Oreșnik", capabil să transporte focoase nucleare, ar putea, teoretic, să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă, cu o marjă de eroare de doar câţiva zeci de metri.

Acest tip de rachetă a fost folosit pentru prima dată la sfârşitul anului 2024, în timpul unui atac asupra unei uzine militare din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk.

Potrivit ruşilor, timpul de zbor al rachetei Oreșnik de la poligonul Kapustin Iar (regiunea Astrahan) până la sediul NATO din Bruxelles este de 17 minute, până la baza aeriană Ramstein din Germania - 15 minute, iar până la baza antirachetă din Redzikowo (Polonia) - 11 minute.

Avertismentul lui Zelenski

Mai devreme, pe 8 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia plănuiește un atac la scară largă.

"Există informații că un alt atac masiv rusesc ar putea avea loc în seara asta. Este foarte important să acordăm atenție alertelor aeriene de astăzi și mâine și să mergem întotdeauna la adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să exploateze vremea", a spus Zelenski.

În ciuda discuțiilor de pace în curs, Rusia și-a continuat bombardamentul asupra Ucrainei, vizând frecvent infrastructura energetică în efortul de a cufunda regiuni întregi în întuneric, în timp ce ucrainenii îndură temperaturi geroase de iarnă.

Ca urmare a recentelor atacuri rusești, peste 1 milion de oameni din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără apă și încălzire în dimineața zilei de 8 ianuarie.

Rusia confirmă atacul cu Oreşnik

"Forțele Armate Ruse au lansat un atac masiv cu arme terestre și maritime de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, inclusiv sistemul mobil de rachete terestre cu rază medie de acțiune Oreşnik", a declarat Ministerul Apărării rus într-un comunicat vineri.

Atacurile au loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene desfășurate în Ucraina ca parte a oricărui viitor acord de pace vor fi considerate "ținte legitime", precum și după ce Statele Unite au confiscat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc.

Autoritățile din orașul Lviv, din vestul Ucrainei, au raportat mai multe explozii și un atac cu rachetă balistică asupra unei instalații de infrastructură critică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰