Declaraţia unică 2026. Cine trebuie să depună, termenul limită şi alte informaţii

Anul 2026 aduce din nou obligații fiscale pentru sute de mii de români, iar Declarația unică rămâne unul dintre cele mai importante documente de depus. Cine este vizat, care este termenul-limită și ce riscă cei care întârzie sunt doar câteva dintre informațiile esențiale pe care contribuabilii trebuie să le știe.

Declarația unică rămâne un document fiscal central pentru persoanele fizice din România care obțin venituri independente, venituri din chirii sau alte tipuri de venituri care nu sunt impozitate automat la sursă.

Pentru anul fiscal 2026, autoritățile fiscale au stabilit reguli clare privind cine este obligat să depună Declarația unică, până la ce termen trebuie depusă și ce sume de plată rezultă în urma acestui demers administrativ.

În esență, acest formular permite contribuabililor să își declare veniturile și să calculeze impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2025, oferind o imagine completă și transparentă asupra obligațiilor fiscale individuale.

Cine trebuie să depună declaraţia unică în 2026

Declarația unică trebuie depusă de persoanele fizice rezidente în România care au obținut în anul anterior, respectiv 2025, venituri care nu au fost supuse reținerii la sursă, sau pentru care nu a existat un angajator care să calculeze și să vireze impozitul în mod automat.

Printre categoriile de contribuabili care trebuie să completeze formularul se numără PFA-urile -persoane fizice autorizate, profesioniștii - medici, avocați, contabili etc., persoanele care obțin venituri din chirii, dividende, cedarea folosinței bunurilor sau alte surse independente de angajare, dar și cei care trebuie să plătească contribuția la pensie (CAS) sau contribuția la sănătate (CASS), acolo unde acestea sunt aplicabile conform legislației. Practic, dacă veniturile tale nu sunt acoperite printr-un contract de muncă cu reținere la sursă, este foarte probabil că ești obligat să depui Declarația unică.

Termenul limită şi ce se întâmplă dacă e depăşit

Termenul limită pentru depunerea Declarației unice pentru veniturile realizate în anul 2025 este 25 mai 2026. Această dată este valabilă atât pentru depunerea în format electronic, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, cât și pentru depunerea fizică, la registratura organului fiscal competent sau prin poștă cu confirmare de primire.

Respectarea termenului este esențială pentru a evita calcularea automată a unor dobânzi și penalități pentru depunerea tardivă sau neachitarea la termen a obligațiilor fiscale.

Nedepunerea Declarației unice până la termenul de 25 mai 2026 atrage după sine sancțiuni din partea autorităților fiscale. În mod obișnuit, dacă un contribuabil nu depune declarația la timp, organul fiscal poate calcula și solicita plata impozitului datorat, împreună cu dobânzi și penalități de întârziere, în baza datelor disponibile în evidențele ANAF. Aceste penalități pot crește semnificativ cuantumul sumei datorate, motiv pentru care autoritățile recomandă depunerea din timp și verificarea corectă a informațiilor completate.

Procedura pentru depunderea formularului D112

Cel mai simplu mod de a depune Declarația unică este prin Spațiul Privat Virtual (SPV) al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Prin această platformă online, contribuabilii pot completa, încărca și transmite formularul fără a se deplasa la ghișeu, beneficiind de confirmare automată de primire și arhivare electronică.

De asemenea, Declarația unică poate fi depusă și fizic, la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, dar depunerea electronică este recomandată atât pentru comoditate, cât și pentru siguranța transmiterii.

