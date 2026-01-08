Este haos după afişarea sumelor pentru plata taxelor şi impozitelor. Românii merg acum la ghişee să ceară explicaţii pentru dările care în unele cazuri s-au triplat de la un an la altul. Există şi situaţii în care contribuabili care au plătit impozitele, s-au trezit după o nouă verificare că erau datori altă sumă, mult mai mare.

Oamenii au venit încă de la ora 8 dimineața la sediul direcției de taxe și impozite locale din sectorul 2 al Capitalei, pentru a-și achita dările la stat sau pentru a cere explicații cu privire la noile sume de plată, pentru că au fost probleme în sectorul 2.

Zeci de contribuabili au plătit integral încă de la începutul anului și ulterior au constatat că mai au de achitat în plus. S-a întâmplat acest lucru pentru că sumele au fost calculate treptat și încărcate în sistem treptat, așa că unii au plătit în momentul în care calculele nu erau gata. Chiar și așa, primăria sectorului 2 a anunțat că angajații de la taxe și impozite vor fi cercetați disciplinar pentru a se stabili cu exactitate cum a fost posibil acest lucru.

De altfel, au fost inclusiv situații absurde. Spre exemplu, un bărbat din sectorul 2 a venit astăzi aici, tot din cauza unei erori de calcul. În aplicație îi apărea că are de plată un impozit pe clădire de 67.000 de lei, în contextul în care anul trecut a plătit doar câteva sute de lei. Mulți vin încă din primele zile ale anului să-și plătească impozitele și taxele pentru a beneficia de acea reducere de 10%, care li se aplică celor care achită până la data de 31 martie.

Articolul continuă după reclamă

Există însă și variantele online, pe ghiseul.ro sau în platformele create de primăriile de sector. Sunt impozite mai mari de anul acesta, mai mari și de trei ori pentru locuință, s-au scumpit și impozitele pe mașină, iar cei care au mașini full electric, de anul acesta nu vor mai fi scutiți de plată, aceștia vor achita o sumă fixă de 40 de lei.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰