Președintele Nicușor Dan, împreună cu delegația oficială și jurnaliștii care l-au însoțit la summitul "Coaliției de Voință", au rămas blocați pe aeroportul din Paris. Și la această oră, avionul militar Spartan este ținut la sol din cauza ninsorilor abundente. Într-un interviu exclusiv pentru Observatornews.ro, acordat în septembrie anul trecut, întrebat dacă ar trebui cumpărat un avion prezidențial, Nicușor Dan spunea că nu este momentul. Ca o ironie, şeful statului fusese și atunci la un summit al "Coaliției de Voință", la Paris.

De mai bine de 15 ore, președintele Nicușor Dan este blocat la Paris. Delegația română nu a putut decola. Inițial, zborul a fost amânat aseară, la miezul nopții, din cauza faptului că ceața groasă din București ar fi împiedicat aterizarea. Iar de dimineață, ninsorile abundente din capitala Franței au ținut din nou aeronava la sol. În ciuda intervenției utilajelor, chiar și acum, aeronava Spartan nu a reușit să decoleze spre București. Franța se află sub cod portocaliu de ninsori și polei.

Într-un interviu pentru Observatornews.ro, pe 4 septembrie anul trecut, întrebat dacă ar trebui cumpărat un avion prezidențial, Nicușor Dan spunea că nu este momentul.

"Da, dar nu în momentul ăsta. Nu în momentul ăsta. Am fost invitat la discuția care a fost azi la Paris cu Coaliția de Voință și aveam fie o opțiune comercială și asta însemna să stau prin aeroport, trei ore zborul, deci cumva 4-5 ore dus, 4-5 ore întors, fie să iau avionul militar cu care circulăm, care nu face 3 ore, face 4 ore, și aș fi pierdut o zi pentru două ore de discuție. Este o necesitate", declara atunci șeful statului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰