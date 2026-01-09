Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, joi seară, pe reţelele de socializare, înregistrarea convorbirii dinte pilotul român al aeronavei Spartan cu care preşedintele a zburat şi controlorul de trafic din Zurich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti.

"Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana. Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre."

Reacţia acestuia vine după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a publicat un răspuns semnat de purtătorul de cuvânt al armatei elveţiene, Armeesprecher Mathias Volken, în care acesta afirma că zborul celor două avioane F-18 Hornet în preajma Spartanului în care se afla şeful statului a fost o misiune de rutină a aviaţiei elveţiene, ''una din cele peste 200 de acest fel pe care le desfăşoară, în medie, într-un an''.

Miercuri, şeful statului a anunţat, după întoarcerea în ţară de la Paris, că pe parcursul zborului, deasupra spaţiului aerian al Elveţiei, aeronava în care se afla a fost escortată de două avioane F-18, ''un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana''.

Raed Arafat: Păcat că unii încearcă să minimalizeze un gest de respect

Secretarul de stat în Ministerul de Interne Raed Arafat a reacţionat la înregistrarea publicată de preşedintele Nicuşor Dana şi a subliniat că gestul Forţelor Aeriene Elveţiene este unul special.

"Înregistrarea spune totul. Avioanele Forțelor Aeriene Elvețiene au flancat și au însoțit pentru scurt timp aeronava în care se afla Președintele României, ca gest de mulțumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana. România ajută fără să aștepte recunoștință, pentru că așa este normal. Tocmai de aceea, un asemenea gest din partea unei țări prietene are o semnificație aparte și arată clar că eforturile depuse sunt apreciate. Păcat că unii încearcă să minimalizeze un gest care, în realitate, este un semn de respect pentru toți cei care s-au implicat în această misiune", a scris Raed Arafat.

