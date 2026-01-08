Medic, despre tânărul mort la spital, cu fractură de femur: Astfel de tragedii ţin de biologia umană

Medicul Iuliu Torje a afirmat, în contextul decesului unui tânăr de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău după un accident rutier având o fractură de femur, că unele evoluţii dramatice pot apărea chiar şi atunci când protocoalele medicale sunt respectate, subliniind că medicina nu este o ştiinţă exactă.

Potrivit medicului anestezist, în cazul pacienţilor politraumatizaţi, riscul de tromboembolism pulmonar este semnificativ crescut. Traumatismele severe pot declanşa o stare de hipercoagulabilitate, iar factori precum imobilizarea prelungită, inflamaţia sistemică şi leziunile vasculare favorizează formarea cheagurilor de sânge.

"Acest risc există chiar şi atunci când pacientul primeşte tratament anticoagulant conform ghidurilor. Anticoagularea nu oferă protecţie absolută, ci doar reduce riscul", a explicat medicul Iuliu Torje. El a precizat că există situaţii în care, în ciuda unui tratament corect, cheagurile de sânge se pot forma şi pot migra către plămâni, cu un deznodământ rapid şi uneori imposibil de prevenit.

De asemenea, medicul a menţionat posibilitatea apariţiei unor complicaţii rare, dar severe, precum trombocitopenia indusă de heparină (HIT), o reacţie imunologică paradoxală în care administrarea de heparină duce la scăderea trombocitelor şi, simultan, la creşterea riscului de tromboză.

"Astfel de tragedii nu sunt specifice unui spital, unui oraş sau unei echipe medicale. Ele pot apărea oriunde în lume, inclusiv în centre universitare de excelenţă, pentru că ţin de biologia umană, de limitele medicinei actuale şi de severitatea leziunilor", a explicat medicul.

El a subliniat că acuzaţiile formulate în lipsa unei analize medicale complete nu contribuie la creşterea siguranţei pacienţilor, ci pot submina încrederea în profesia medicală. "Compasiunea pentru victime trebuie să coexiste cu respectul pentru adevărul medical", a conchis Torje.

Gabriel, un tânăr în vârstă de 25 de ani, era pasager într-un autoturism condus de un alt tânăr de 20 de ani. Accidentul s-a produs în 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti, după ce maşina s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula din sens opus. În accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv Gabriel, care a suferit o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, fiind programat pentru operaţie luni.

Potrivit informaţiilor oficiale, starea tânărului s-a deteriorat însă brusc, iar acesta a decedat. Cauzele exacte ale morţii vor fi stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.

Zeci de persoane s-au adunat, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul unui tânăr de 25 de ani, care a murit în unitatea medicală, la trei zile după ce fusese rănit într-un accident rutier. Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, au cerut explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili.

Managerul Sorin Pătraşcu declara că a fost deschisă şi o anchetă internă pentru clarificarea circumstanţelor în care a survenit moartea pacientului. La necropsie, spitalul a solicitat prezenţa unui expert criminalist de la Poliţie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţa că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău, el precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respingea şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este "o afirmaţie nefondată şi profund incorectă".

