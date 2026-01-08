Antena Meniu Search
Un ciclon mediteranean şi un val de aer polar s-au întâlnit deasupra României, aşa că avem din nou parte de un episod de iarnă adevărată. Ninsorile viscolite şi poleiul au făcut probleme în mai multe zone din ţară. După acest episod cu ninsori şi vânt puternic meteorologii spun că se va instala gerul în trei sferturi din ţară. 

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 14:02

În Timişoara, un copac s-a prăbuşit peste mai multe maşini aflate într-o parcare, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. <repeta inca o data imaginile. Străzile au fost acoperite de un strat gros de zăpadă, iar drumarii au lucrat fără încetare. 43 de trenuri din ţară au avut întârzieri.

Circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate, în special pe regionalele Craiova și Timișoara, unde infrastructura feroviară a fost afectată de vremea rea. Sunt probleme cu tensiunea în firele de contact, dar și copaci căzuți și mormane de zăpadă ajunse prea aproape de șine, care pun în pericol circulația în siguranță. Cel mai afectat este trenul IR 78 București Nord–Curtici, care înregistrează o întârziere de peste patru ore.

În judeţul Caraş Severin vremea rea a făcut primele victime. Un şofer a ajuns de urgenţă pe masa de operaţie, după ce a derapat cu maşina din cauza poleiului. Pe centura Caransebeș, din cauza stratului de zăpadă depus, circulația a fost blocată de mai multe tir-uri care au derapat şi de maşini care au rămas blocate pentru că aveau anvelope de vară.

În Bistriţa-Năsăud, şoferii şi-au găsit dimineaţă maşinile pline de zăpadă. În Mehedinţi, două şcoli s-au închis din cauza vremii. Una este în Vlădaia, unde drumul de acces spre unitatea de învăţământ este impracticabil din cauza viscolului.

Când ploaie, când lapoviţă, când ninsoare. Aşa a fost dimineaţă în Capitală. La Vaslui a apărut şi fenomenul de ploaie îngheţată. În masivul Ceahlău, un turist de 20 de ani din Republica Moldova, a fost la un pas să-şi piardă viaţa după ce a fost găsit inconştient, în zăpadă. Salvamontiştii l-au recupat după o misiune de patru ore.

În zonele montane din judeţul Argeş, toate traseele sunt închise. "Să nu se aventureze pe traseele montane, în special în zona alpină, având un risc de gradul 4 de avalanşe la peste 1800 de metri şi gradul 3 sub 1800 de metri", sunt recomandările salvamontiştilor

Drumul național care leagă Zalău de Cluj-Napoca, a fost acoperit de zăpadă, iar şoferul unui TIR a fost nevoit să tragă pe dreapta. La Cluj a nins ca în poveşti, iar un strat consistent de zăpadă a acoperit întreg oraşul. Şase şcoli din judeţ au fost închise astăzi. În total 26 de şcoli din 11 judeţe şi-au suspendat activitatea sau au mutat cursurile în online din cauza vremii.

