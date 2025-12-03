Antena Meniu Search
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă

Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei, s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Fostul ministru de Finanțe și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluță, candidatul PSD.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 11:13
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă Eugen Teodorovici - Profimedia

El a făcut acest anunț, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă comune, susținute alături de Daniel Băluță.

Teodorovici a afirmat că a fost semnat un protocol, conform căruia principalele măsuri din programul său vor fi incluse în programul lui Daniel Băluță.

El a menționat că se alătură lui Daniel Băluță cu toată experiența sa. 

