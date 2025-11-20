Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru care candidează pentru Primăria Capitalei

A început numărătoarea inversă până la startul campaniei electorale pentru Primăria Bucureşti. 18 candidaţi au fost admişi de Biroul Electoral Municipal. Pe listă se află şi fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici, care şi-a depus candidatura pentru funcţia de Primar General al Capitalei la 16 noiembrie.

Eugen Teodorivici este a fost senator de Buzău (2012–2016) și Tulcea (2016–2020) din partea Partidului Social Democrat (PSD). A fost ministru al fondurilor europene și apoi al finanțelor publice în Guvernul Victor Ponta. A fost ministru al finanțelor publice în Guvernul Viorica Dăncilă.

Copilărie şi studii

După ce a absolvit Colegiul Național "Spiru Haret", Eugen Teodorovici s-a înscris la Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice, pe care a absolvit-o în anul 1997. Nu a început un master imediat, ci mult mai târziu, terminându-l în 2006, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul pentru Relații Internaționale și Integrare Europeană, conform CV-ului.

Carieră profesională

Cariera sa profesională s-a desfășurat exclusiv în domeniul bugetar, în cadrul administrației centrale, conform CV-ului. Eugen Teodorovici și-a început cariera profesională ca referent în cadrul Direcției Generale de Management, Marketing, Prognoză și Resurse Umane din Ministerul Transporturilor (MT), unde rămâne vreme de șase ani. În 1997 devine expert în Direcția Generală de Integrare Europeană (MT), iar în 1999 se mută pe aceeași poziție, în Departamentul pentru Integrare Europeană, unde va fi director din iunie până în decembrie 1999.

La începutul anul 2000 este numit director al Departamentului pentru Afaceri Europene, din Ministerul Afacerilor Externe, iar din decembrie, vreme de patru ani, conduce Direcția de Coordonare a Programelor ISPA și SAPARD, din Ministerul de Finanțe. În această instituție rămâne până în 2009, unde ocupă pe rând funcția de director general al Autorității de Management pentru Fonduri de Coeziune, director general al Autorității de Management pentru Infrastructură, secretar de stat și director general al Autorității de Management ex ISPA. Din iunie 2009 și până în mai 2012, Eugen Teodorovici ocupă poziția de director al Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României. A doua jumătate a anului 2012 și-o desfășoară ca consilier de stat în cadrul Aparatului Propriu de Lucru al primului-ministru.

Din decembrie 2012 a fost ministrul al fondurilor europene în Guvernul condus de Victor Ponta și senator PSD de Buzău în Parlamentului României. Din martie 2015 până în noiembrie 2015 a fost Ministrul Finanțelor Publice în Guvernul României condus de Victor Ponta. Din 2016 până în 2020 a fost senator de Tulcea din partea Partidului Social Democrat (PSD). Din 2018 până în 2019 a fost ministru al finanțelor publice în Guvernul Viorica Dăncilă.

Controverse politice

Fostul ministru a contestat schimbarea conducerii PSD după demisia Vioricăi Dăncilă și a solicitat în instanță recunoașterea sa ca președinte interimar al partidului, arată Europa Liberă, argumentând că, fiind președinte executiv în structura anterioară, nu și-a dat demisia din această funcție.

În 2024, după ce a participat la lansarea Blocului Suveranist Român, fiind director în cadrul Autorităţii de Audit din Curtea de Conturi, a fost cercetat de Comitetul de Etică, relatează Europa FM.

Teodorovici a fost şi membru al PNL, partid din partea căruia a candidat la alegerile din 2008 pentru un post de senator de Vrancea, dar a pierdut, conform b1tv.ro.

În septembrie 2014, preşedintele Traian Băsescu îl numea, într-o conferinţă de presă la Cotroceni, „acest dandy de la Fonduri Europene” şi „discotecar”. Fostul şef al statului spunea că, pe raportarea Uniunii Europene, pe luna septembrie, au fost cheltuite doar 37,5% din fondurile europene alocate în sumă totală de 19 miliarde euro, diferenţa de 12 miliarde euro putând fi astfel pierdută.

Avere şi datorii

Potrivit celei mai recente declarații de avere, depuse în iunie, de la Curtea de Conturi, are 4 terenuri intravilane alături de concubină, Costache Florentina, cumpărate în perioada 2001-2008, dintre care 3 în București și unul în Otopeni, de peste 1000 de metri pătrați.

Mai are 3 case și un apartament alături de aceasta, toate în București. Apartamentul este moștenit de acesta, iar casele sunt cumpărate tot în perioada 2001-2008.

Are active la 3 societăți, cele de la CARE ROMÂNIA SA având o valoare de peste 60.000 de lei.

Nu are conturi trecute în declarația de avere. A trecut doar creditele. Unul la Banca Comercială Română, în valoare de 352.230 de euro, creditat în 2007 și scadent în 2045. În același an a mai făcut unul în valoare de 221.317 euro la aceeași bancă. În 2008 a făcut un împrumut mai mare, la Credit Europe Bank, scadent în 2033, în valoare de 121.823 euro.

Fostul ministru a declarat totuși că a primit 14107 de lei în ultimul an fiscal de pe urma funcției de la Curtea de Conturi. A mai încasat alături de Costache Florentina chirii în valoare de 32.400 euro și 9.600 euro.

Programul politic al candidatului Eugen Teodorovici

Programul lui Eugen Orlando Teodorovici pentru Primăria București este construit în jurul câtorva direcții majore: infrastructură mare, finanțări private, management unic și limitarea drastică a risipei, conform Antena 3 CNN.

Teodorovici consideră că Bucureștiul nu poate fi decongestionat prin soluții punctuale, temporare sau „cosmetice”. El propune două axe majore de subtraversare – nord–sud și est–vest – legate de noua autostradă de centură A0. Ideea este ca traficul greu, mașinile în tranzit și o parte din fluxurile majore să nu mai intre deloc în oraș.

Tunelurile ar urma să fie finanțate exclusiv din mediul privat, fără impact asupra bugetului local.

"Nu voi cheltui banii Capitalei pentru aceste proiecte", a declarat Teodorovici, la DC News, în cadrul unei emisiuni în care și-a prezentat programul pentru Capitală.

În aceeași emisiune, acesta explică faptul că investitorii internaționali sunt interesați de proiecte sigure, cu randament pe termen lung, iar municipalitatea este un garant solid.

În logica diminuării cheltuielilor bugetare, candidatul propune un sistem în care parcările mari sunt construite de operatori privați, prin parteneriat public-privat. Primăria nu ar investi bani, ci ar stabili doar termenul de execuție și tariful maxim. El vede această soluție ca pe o corecție necesară după ani în care administrația a construit parcări scumpe și ineficiente, plătite din bani publici.

Teodorovici critică dur paradigma actuală a mobilierului urban – "stâlpișori, lanțuri, bolțari", toate montate separat în fiecare sector. Le consideră bani aruncați și spune că vor dispărea aproape complet.

El susține un sistem în care parcarea ilegală este descurajată prin monitorizare și sancțiuni, nu prin obstacole fizice pe trotuare.

Acesta a mai vorbit și despre reorganizarea internă a Primăriei Capitalei. Teodorovici vrea evaluare profesională, criterii clare de performanță și reducerea numărului de instituții subordonate. Spune că administrația bucureșteană funcționează cu zeci de agenții care se suprapun, consumă resurse și nu livrează rezultate.

Obiectivul său este transformarea Primăriei într-o structură corporativă, cu indicatori de performanță și responsabilități bine delimitate.

Candidatul propune desființarea ASSMB „din prima zi” și trecerea la un sistem centralizat. În prezent, fiecare spital are propriile achiziții, propriul management și propriile proceduri, ceea ce duce la prețuri umflate și risipă.

Teodorovici susține că un singur management și achiziții unice vor reduce costurile cu aproximativ 30%, iar pacienții nu ar mai fi nevoiți să cumpere medicamente din buzunar.

Programul include extinderea gratuității către metrou, nu doar către transportul de suprafață. Teodorovici susține că știe cum să acopere costurile și că Primăria trebuie să investească în mobilitatea tinerilor, nu să o descurajeze prin tarife neunitare.

Teodorovici propune un model de stimulare a tinerilor care vor să își deschidă firme în București, prin mecanisme prin care municipalitatea poate returna o parte din taxele locale sau din TVA celor care creează activitate economică în oraș.

Scopul este atragerea tinerilor, a startup-urilor și a micilor afaceri spre Capitală.

Candidatul vede în termoficare una dintre cele mai grave probleme ale orașului. Spune că investițiile actuale sunt insuficiente și că pierderile din rețea sunt atât de mari încât orice reparație punctuală e doar o peticeală.

El propune rețele noi, cu senzori și monitorizare constantă, finanțate din fonduri europene și din investiții private.

Familia lui Eugen Orlando Teodorovici

În plan personal, viața lui Eugen Orlando Teodorovici a fost marcată de episoade intens mediatizate. Fostul ministru a fost căsătorit, însă mariajul s-a încheiat printr-un divorț tensionat, însoțit de conflicte publice și litigii privind împărțirea proprietăților, detalii care au ajuns frecvent în atenția presei, conform Antena 3 CNN.

