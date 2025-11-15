Antena Meniu Search
Un candidat la Primăria Capitalei propune ca parcarea în București să coste "doar un singur leu"

Fostul ministru de Finanţe, Eugen Orlando Teodorovici, care candidează la Primăria Capitalei, promite că parcarea va costa doar un leu. Candidatul precizează că această schimbare s-ar produce rapid, chiar a doua zi după alegerile din 7 decembrie.

de Redactia Observator

la 15.11.2025 , 15:22
Un candidat la Primăria Capitalei propune ca parcarea în București să coste "doar un singur leu" Imagine ilustrativă. 3 iunie 2025 - Shutterstock

Într-un video postat pe TikTok, cineva îl întreabă pe Teodorovici: "Eugen, ce pot să mai fac cu un leu în București?", citează Mediafax. 

Fostul ministru de Finanțe răspunde: "Cu un leu? Astăzi, nimic. Dar din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele", a spus Eugen Orlando Teodorovici, pe TikTok.

Cine este Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor în guvernele conduse de Victor Ponta (2015) și Viorica Dăncilă (2018- 2019). A fost și ministru al Fondurilor Europene în perioada 2012–2015 și a avut și două mandate de senator, ales pe listele PSD în perioada 2012 – 2020.

Alegerile pentru funcția de primar al Capitalei au loc în data de 7 decembrie.

