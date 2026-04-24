EXPLICATIV. De cine depinde soarta Guvernului Bolojan. Aritmetica voturilor din Parlament

Criza politică din România s-a acutizat în aprilie 2026, odată cu retragerea miniștrilor PSD din Executiv. Premierul Ilie Bolojan încearcă să obțină un nou vot de încredere, în timp ce opoziția pregătește moțiuni de cenzură. Într-un Parlament format din 463 de aleși (330 deputați și 133 de senatori), pragul decisiv este de 232 de voturi, necesare pentru majoritatea absolută. Deocamdată, niciuna dintre tabere nu dispune de suficiente voturi pentru a controla situația, potrivit News.ro.

Prima dintre variantele de demitere a guvernului este moţiunea de cenzură. Conform art. 113 din Constituţie, moţiunea poate fi iniţiată de o pătrime din numărul total de deputaţi şi senatori. În prezent, conform datelor oficiale publicate pe site-urile celor două instituţii, în Senat, activează 133 de aleşi, iar în Camera Deputaţilor 330, adică un total de 463 de persoane. Pentru iniţierea moţiunii de cenzură, e nevoie de 116 semnături. Pentru ca Guvernul să cadă, este nevoie ca jumătate plus unu dintre parlamentari să voteze iniţiativa, adică e nevoie de 232 de voturi.

George Simion, preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor a anunţat că va încerca depunerea unei moţiuni de cenzură în luna mai şi că, de asemenea, partidul său va vota orice demers de înlocuire a actualului Executiv.

Pe ce semnături mizează opoziţia pentru declanșarea moțiunii

Articolul continuă după reclamă

"Noi vom iniţia, după cum am anunţat, în luna mai (după data de 13 când sunt disponibile cifrele economice pentru primul trimestru din 2026). Ca semnături ne bazăm pe cele ale parlamentarilor AUR, 90 la număr, plus grupurile din opoziţie (PACE, POT, SOS şi neafiliaţi)", a declarat deputatul Stefăniţă Avrămescu, purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Partidul Social Democrat nu a anunţat, oficial, o astfel de iniţiativă, dar mai multe surse din partid au declarat că ar urma să înceapă strângerea de semnături în vederea depunerii unei moţiuni săptămâna viitoare. Un indiciu mai clar a fost oferit joi de către vicepremierul social-democrat demisionar Marian Neacşu, care a precizat că secretarii de stat PSD îşi vor da demisia ”odată cu moţiunea de cenzură”. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a declarat, referitor la iniţierea unei moţiuni de cenzură de către PSD: ”E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”.

Câte voturi sunt necesare pentru căderea Guvernului

Conform datelor oficiale de pe site-ul celor două Camere ale Parlamentului, AUR are 90 de parlamentari (68 de deputaţi şi 28 de senatori).

Partidele pe care susţine AUR că s-ar baza au, conform datelor publicate pe site-urile celor două instituţii vineri dimineaţă:

La Camera Deputaţilor: SOS România - 15 membri, POT - 16 membri, Neafiliaţi - 13 membri. (Total - 44 de voturi)

La Senat: PACE - 12 membri, neafiliaţii - 6 membri. (18 voturi).

Asta ar însemna un total de 152 de voturi - suficiente pentru declanşarea moţiunii de cenzură, insuficiente pentru căderea guvernului.

PSD, fără alianță clară cu AUR, dar în căutare de sprijin

De cealaltă parte, PSD evită să se asocieze direct cu Alianţa pentru Unirea Românilor considerată de politologii consultaţi de News.ro principalul beneficiar al electoratului care a migrat de la Partidul Social Democrat.

Singur, PSD, se bazează pe 130 de voturi, suficiente pentru declanşarea moţiunii, insuficiente pentru înlocuirea guvernului. Chiar şi cu cele 62 de voturi care ar putea veni de la POT, SOS România, PACE şi neafiliaţi, principalul partid politic nu ar strânge suficiente voturi (198 de voturi faţă de 232). Pentru căderea guvernului, ar mai avea nevoie de 34 de voturi.

Grupul PACE, la rândul lui, a iniţiat deja o moţiune de cenzură şi se erijează în liderul demersului de demitere a guvernului.

„Grupul PACE - Întâi România a deschis deja lista de semnături pe 15 aprilie. Întrebarea nu este dacă votăm noi, ci dacă PSD şi AUR au curajul să semneze moţiunea noastră intitulată ”Progresismul ucide România - Guvernul Bolojan a adus foamea şi frigul în casele românilor”. Vom achiesa la orice demers care duce la căderea Guvernului, dar nu semnăm cecuri în alb. Vrem să vedem dacă textul lor reflectă valorile naţionale, creştine şi conservatoare dar şi priorităţile românilor, nu doar jocuri de culise între partidele de sistem”, a declarat senatorul Ninel Peia pentru News.ro

Câte voturi îi lipsesc premierului Ilie Bolojan

Pentru a putea rămâne în funcţie şi după încheierea interimatului, actualul premier, Ilie Bolojan, are nevoie de un nou vot de încredere în Parlament după ce structura politică a Executivului s-a modificat. Ilie Bolojan are nevoie, la rândul său, de voturile a jumătate plus unu dintre parlamentari (232 de voturi).

El s-ar baza pe voturile partidelor rămase în guvern şi ale minorităţilor, un total de 181 de voturi (130 de voturi la Camera Deputaţilor: 51 PNL, 40 USR, 22 UDMR, 17-minorităţi şi 51 de la Senat: 22 PNL, 19 USR, 10 UDMR). Premierului i-ar lipsi 51 de voturi pentru demers.

Migrația parlamentarilor schimbă echilibrul politic

De la începutul actualei legislaturi, grupurile parlamentare iniţiale au suferit numeroase schimbări sau au dispărut. Mai întâi, Partidul Oamenilor Tineri(POT) şi SOS România au rămas fără grupuri la Senat. SOS România s-a transformat în actualul PACE, iar senatorii POT au plecat fie spre grupul neafiliaţilor, fie spre nou-înfiinţatul PACE.

De pe 23 aprilie, ziua demisiilor miniştrilor PSD din guvern, 10 dintre membrii grupului POT de la Camera Deputaţilor au anunţat înfiinţarea grupul parlamentar „Uniţi pentru România” - acesta nu şi-a anunţat, deocamdată, susţinerea pentru o tabără sau alta.

Din datele publice analizate de news.ro, de la începerea mandatului actualului Parlament, PSD este cel mai eficient în racolarea de membri de la alte partide - 8 deputaţi şi 1 senator. PNL a câştigat doi deputaţi, iar AUR este pe minus pentru că a câştigat doi deputaţi, dar a pierdut trei către alte partide.

Atât PNL, cât şi PSD sunt în căutare de noi voturi printre nemulţumiţii din celelalte formaţiuni. Ultima achiziţie a PNL, neconsemnată încă oficial pe site-ul Camerei Deputaţilor, este a deputatului PSD Emanoil Neagu, nemulţumit de actuala prestaţie a partidului care l-a propulsat în Legislativ.

Structura actuală a Camerei Deputaților

PSD - 94 de membri

De la alegeri, a câştigat 8 deputaţi, nu a pierdut niciunul - 4 de la SOS România ( Andrei Cosmin, Ştefan Băiaşu, Alexandrin Moiseev, Ecaterina-Mariana SZŐKE) şi 4 de la POT (Andruşcă Nicolae, Cristian-Emanuel CÎMPAN, Dorin POPA, Andrei-Ionuţ TESLARIU)

AUR - 62 de membri. A câştigat doi deputaţi de la SOS (Andrei Guşă şi Constantinescu Andra) şi a pierdut trei deputaţi (Alecu Robert - neafiliat), George Becali(neafiliat) şi Neacşu Andreea (actual PNL).

PNL - 51 de membri

A câştigat doi deputaţi ( Neacşu Andreea - AUR şi Ionuţ Teslariu - POT), nu a pierdut niciunul.

USR - 40 de membri

Nu a câştigat, nu a pierdut niciun deputat.

UDMR - 22 de membri

Nu a câştigat, nu a pierdut niciun membru.

Minorităţi - 17 membri

Nu a câştigat, nu a pierdut niciun membru.

SOS România - 15 membri

Nu a câştigat niciun membru, a pierdut 13 membri: Andrei Cosmin (PSD), Ştefan Băiaşu (PUSL - Grup PSD), Ciprian Ciubuc (neafiliat), Dumitru Coarnă (neafiliat), Andra Constantinescu(AUR), Raisa Enachi(neafiliaţi), Făgat Mădălin Laurenţiu (neafiliaţi), Guşă Andrei Cosmin (AUR), Florin Jianu (neafiliaţi), Alexandrin Moiseev (PSD), Rodica Plopeanu(neafiliaţi), Ecaterina-Mariana SZŐKE(PSD) Vargă Mariana(neafiliaţi)

POT - 16 membri (10 membri POT au anunţat înfiinţarea unui nou grup parlamentar care nu apare încă pe site-ul Camerei Deputaţilor)

A pierdut 11 membri: Dumitriţa Albu (neafiliaţi), Andruşcă Nicolae(PSD), Cristian-Emanuel CÎMPAN(PSD), Andrei CSILLAG ( a plecat şi a revenit în POT), Călin-Florin GROZA ( a plecat şi a revenit în POT), Monica IONESCU (neafiliaţi), Radu-Mihail IONESCU (neafiliaţi), Gheorghe-Petru PÎCLIŞAN ( a plecat şi a revenit în grupul POT), Dorin POPA (PSD), Aurora-Tasica SIMU(neafiliaţi), Andrei-Ionuţ TESLARIU(PSD)

Grupul neafiliaţilor - 13 persoane

Au mai fost 12, dar au ajuns la diferite partide sau s-au întors în grupurile unde activau.

Cum arată configurația politică în Senat

PSD- 36 de membri

Nu a pierdut niciun senator, a câştigat un senator de la SOS România - Ionel Carp

AUR - 28 de membri - nu a câştigat, nu a pierdut senatori

PNL- 22 de membri - nu a câştigat, nu a pierdut senatori

USR - 19 membri - nu a câştigat, nu a pierdut senatori

PACE- 12 membri

Veniţi din: POT( Liviu-Iulian FODOCA, Borţun Ştefan), SOS România ( Dorin-Silviu PETREA, Gheorghe Daniel-Paul-Romeo - după o escală la PSD, Peiu Grigore-Adrian, Sava Clement, Cuşnir Rodica, Bem Cristian, Cerva Nadia-Cosmina, Onea Olga, Peia Ninel, Rusu Ioan-Cristian)

UDMR - 10 membri - nu a câştigat, nu a pierdut senatori.

Neafiliaţi - 6

Aldea Valentina (POT), Robert-Daniel GHIŢĂ (POT), Dumitru MANEA (SOS România), Paul-Ciprian PINTEA (POT), Liviu Sorin ROBE (POT), Gheorghe VELA (POT).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰