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George Simion anunță proteste după prelungirea arestului pentru Călin Georgescu

George Simion anunță proteste după prelungirea arestului pentru Călin Georgescu George Simion - Profimedia
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Editor M.P. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 28.10.2026, 22:23 | Modificat la 28.10.2026, 22:23

George Simion a anunțat proteste în stradă, după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru Călin Georgescu. 

"Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea", a scris George Simion pe Facebook.

Susţinătorii lui Georgescu s-au adunat la Arestul Central

Miercuri seara, susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat la Arestul Central, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale. Susținătorii de la Arestul Central, în jur de 250, strigă diverse critici și susțin că statul îi vrea răul lui Georgescu. O parte dintre aceștia scandează „Eliberați-l!”.

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Şi soția lui Georgescu și-au exprimat frustrarea cu privire la decizia instanței de prelungire a arestului preventiv în cazul lui Georgescu, după ședința care a durat aproape două ore.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Cristela Georgescu a criticat ancheta DIICOT cu privire la dosarul de înșelăciune, susținând că ar exista „abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale”.

Aceasta a calificat ancheta DIICOT în dosarul de înșelăciune ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro drept „tortură psihologică exercitată asupra unei familii cu copii minori” , acuzând că membri familiei au fost supravegheați video „în propria locuință”, într-un mod pe care ea l-a calificat drept „torționar și abuziv”.

Decizia de prelungire a arestului preventiv a fost luată miercuri seară, după o ședință de judecată care a durat aproape două ore. Curtea s-a pronunțat asupra contestației procurorilor DIICOT privind decizia Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și de a dispune plasarea fostului candidat la Președinție sub control judiciar. Decizia a fost luată în dosarul de fraudă ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ”, i-ar fi primit de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu.

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M.P.
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