Simion, despre decizia de arest la domiciliu pentru Georgescu: Tot un abuz, dar o mică victorie a românilor

Preşedintele AUR, George Simion, consideră "tot un abuz" înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu pentru Călin Georgescu, dar apreciază că această decizie este "o victorie a protestelor".

"Arest la domiciliu? Tot un abuz dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor", a scris Simion marţi pe Facebook.

Tribunalul Bucureşti a admis marţi cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, şi anume arest la domiciliu.

Decizia nu este definitivă şi surse judiciare au declarat că DIICOT va face contestaţie. Până la judecarea contestaţiei DIICOT, Călin Georgescu rămâne în Arestul Central.

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Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.