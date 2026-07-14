George Simion propune colaborarea PSD-AUR. Cere în schimb, ca o primă condiție, președinția Senatului

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că, dacă PSD are președinția Camerei Deputaților, ar fi normal ca AUR, al doilea partid al țării, să dea președinția Senatului. El a precizat că un prim pas, dacă se dorește deblocarea, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două Camere.

"Ar fi normal pentru al doilea partid, dacă PSD are președinția Camerei Deputaților, ca AUR, ca al doilea partid al țării, să dea președinția Senatului", a spus George Simion, la Gândul.

"Dacă PSD, în vreun fel, își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocarea - așa am auzit de la domnul Grindeanu, că era foarte maleabil astăzi - ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două Camere și să nu îl mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului", a adăugat Simion.

"În mod normal, dacă președinte la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR, și nu de Mircea Abrudean, dacă într-adevăr această coaliție și-a dat obștescul sfârșit", a mai spus George Simion.