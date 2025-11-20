Gigi Nețoiu, candidat la Primăria București în 2025: CV, afaceri și familie - biografie completă

Omul de afaceri Gheorghe "Gigi" Nețoiu, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primaral al Capitalei. Lansarea campaniei a avut loc pe 7 noiembrie pe malul Dunării, în Portul Cultural Cetate, din județul Dolj. Evenimentul a avut ton festiv cu lăutari, plăcinte, berbecuți la proțap și invitați precum Romică Țociu și Cornel Palade. Un tarf l-a însoţit şi la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central.

Gigi Nețoiu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un profil atipic: om de afaceri, fost finanțator de echipe de fotbal, agricultor și investitor imobiliar, dar și cu un trecut judiciar controversat.

Cariera lui Gigi Neţoiu, de la ofiţer de securitate, la antreprenor

Bucureştean din 1980, fost ofiţer MAI, înainte şi dupa 1990, cu pregatire echivalenta cu Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Gigi Nețoiu a trecut în rezervă la cerere în 1995 şi s-a dedicat antreprenoriatului.

El este cunoscut publicului în special pentru implicarea sa în fotbal, unde a fost acționar la Dinamo București, Universitatea Craiova și Rocar București.

În prezent, portofoliul său de afaceri include:

o fermă de aproximativ 200 de hectare în zona Cetate (Dolj), cu vite Black Angus și oi de rasă;

investiții în energie electrică prin companii locale;

dezvoltări imobiliare în zona de nord a Bucureștiului;

deține două apartamente în Dubai, pe care le-a cumpărat cu 1,2 milioane de euro; conform declarațiilor sale, unul dintre apartamente valorează acum aproape 3 milioane de euro și este închiriat, generând venituri semnificative.

Experienţă politică

Din 1994 până în 2008 a fost membru PSD, timp în care a ocupat funcția de vicepresedinte al PSD Ilfov (2003-2008). Propus pentru excludere, a demisionat singur din PSD în 2008. În 2010, s-a înscris în Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR), al cărui vicepreședinte a fost pe o perioada de 2 ani. La 15 octombrie 2012, el s-a înscris în Partidul Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD). La alegerile parlamentare din 2012, a obținut un mandat de deputat, în circumscripția electorală Dolj, pe colegiul uninominal 1, candidând pe listele PP-DD. La 21 iulie 2013, Nețoiu a demisionat din PP-DD și s-a înscris din nou în UNPR.

Programul electoral pentru Primăria Capitalei

Nețoiu susține că a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei pentru a aduce "un suflu nou" în Capitală. El acuză actuala administrație că nu gestionează transparent banii publici și că problemele majore ale orașului - traficul sufocant, lipsa centurii complete și birocrația - sunt ignorate.

"Nu candidez pentru bani. Am ce-mi trebuie", a declarat Gigi Neţoiu, subliniind că vrea să folosească experiența sa în afaceri pentru a eficientiza cheltuirea bugetului Capitalei.

Gigi Nețoiu și-a depus candidatura la Biroul Electoral, după ce a strâns aproximativ 23.000 de semnături, dintre care doar câteva sute au fost invalidate. Depunerea candidaturii a avut loc tot într-un cadru festiv, cu lăutari și un mic alai care a atras atenția publicului și a presei.

Printre susținătorii săi se numără Victor Pițurcă, Dumitru Dragomir şi alți oameni de afaceri din fotbal, care îl descriu ca pe "un om hotărât și gospodar".

Familia lui Gigi Neţoiu

Soția sa se numeşte Ecaterina, un fost fotomodel cu 30 de ani mai tânără decât omul de afaceri. Naş de cununie le-a fost Adrian Năstase. Gigi şi Ecaterina au împreună un fiu pe nume Petru David. Omul de afaceri mai are un băiat care se numeşte Păstorel Alexandru dintr-o căsnicie anterioară cu femeia de afaceri Luchi Georgescu, care i-a fost alături peste 20 de ani. Despărţirea a fost cu scandal, miza fiind averea de 25 de milioane de euro.

Un trecut judiciar care stârnește controverse

Gigi Nețoiu a fost condamnat definitiv în 2014 în celebrul Dosar al Transferurilor, primind o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani.

A fost eliberat condiționat în 2015, după aproape doi ani de detenție, perioadă în care a suferit și un infarct.

Numele său mai apare și într-un dosar privind achiziționarea a aproape 700 de hectare de teren în 2007, tranzacție considerată suspectă de procurori.

Omul de afaceri a declarat că este nevinovat și susține că își asumă trecutul, dar că "justiția i-a făcut o nedreptate". În declarațiile sale publice, spune că "ar da un milion de euro pentru fiecare leu pe care l-ar fi luat ilegal", respingând categoric acuzațiile din dosarele în care a fost implicat.

