Ministrul Finanțelor, avertisment despre situația economică a României: "Nu există vreun cufăr de galbeni"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România are în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar reducerea acestuia va fi tot mai dificilă. Oficialul a subliniat că nu există resurse financiare ascunse la Ministerul Finanțelor și că redresarea economiei depinde de disciplina fiscal-bugetară și de un efort național.

”Mai vreau să spulber un mit. Nu există vreun cufăr de galbeni, secret, pitit undeva la Ministerul Finanţelor, o resursă din asta extrabugetară, o resursă care să fie neştiută, care acum să fie consumată. Banii din buget vin din taxe, din impozite, din dividende de la companii de stat, din fonduri europene şi din împrumuturi. Acestea sunt sursele bugetului”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Digi24.

Disciplină fiscal-bugetară

”Trebuie să echilibrăm aceste lucruri. Avem în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană şi suntem la jumătatea drumului. Coborâm de la 9,2-9,3 spre 6%, dar toleranţa, în actuala criză socio-economică pe care o parcurgem e mult mai mică la noi ajustări. Ca atare drumul de acum încolo nu-i mai uşor, e mai greu, se verticalizează. Nu-i uşor să cobori de la 6 la 3. Eşti la jumătatea drumului”, a explicat ministrul.

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Potrivit lui Nazare, ”România are ambiţii de creştere economică”.

”Creşterea economică nu se poate face fără disciplină fiscal-bugetară. Nu putem avea o creştere economică sănătoasă, dacă nu punem finanţele publice în ordine şi nu putem valorifica oportunităţi esenţiale pe care le avem în negocieri la Bruxelles, atât timp cât ne prezentăm tot timpul ţara cu cel mai mare deficit, cu cea mai mare inflaţie, cu cel mai mare deficit de gemene. Dacă nu corectăm împreună şi e un efort naţional, nu-i efortul unui partid, trebuie să fie un efort naţional să corectăm această situaţie, tocmai ca să avem mai multă prosperitate şi să beneficieze toţi românii din faptul că situaţia noastră financiară se îmbunătăţeşte”, a mai afirmat Alexandru Nazare.