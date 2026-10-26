Bolojan spune că va "sta cu ochii pe Grindeanu": "Își asumă rolul de premier de facto"

Președintele PNL, Ilie Bolojan, îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru afirmațiile privind deficitul al României, afirmând că social-democratul vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute "în mod populist".

"Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește. Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate", a scris Bolojan luni, pe Facebook.

Bolojan, reacţie la declaraţia lui Grindeanu

Potrivit acestuia, agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody's - 5,8% din PIB, Fitch - 5,9% și Standard & Poor's - 6,2% din PIB. "Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc. Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat? Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare 'atu' pentru România în negocieri. Știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării? E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou", a explicat fostul prim-ministru.

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El îl acuză pe Grindeanu că încearcă să găsească justificări "de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist". "Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec. Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar, dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire. Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face", a mai transmis fostul premier.

Duminică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre "incapacitatea de plată", ci va schimba direcția României. "A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza. Asta nu este 'greaua moștenire' - este nota de plată a austerității oarbe! Plătită de români și firmele românești, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre 'incapacitatea de plată'. Vom schimba direcția României. Aici nu există cale de întoarcere! Dar românii au dreptul să știe de unde plecăm: peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituțiile interne - INS și BNR, dar și 'pesediștii' de la Eurostat și Comisia Europeană", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut "cu sabia de lemn", în timp ce peste economie și veniturile românilor "s-a trecut cu tancul".