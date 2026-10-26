Reacţia lui Grindeanu, întrebat dacă el e adevăratul premier. Ce spune de creşteri de taxe în 2027

Liderul PSD Sorin Grindeanu, a anunţat luni, după şedinţa conducerii partidului, că va propune premierului Luca Niculescu angajarea separată a răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ teritorială şi pentru reorganizarea la nivel guvernamental.

Grindeanu a afirmat că va propune premierului angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităţilor mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetăţeni. E l a precizat că, din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi Dragoş Benea.

Grindeanu vrea şi reorganizare la nivel guvernamental

De asemenea, a mai spus că va propune şefului Executivului angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea şi comasarea de agenţii, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu îşi mai justifică existenţa. În acest caz, coordonator va fi vicepremierul Marian Neacşu.

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"Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp- până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga şi bugetul pe 2027", a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, despre noi taxe şi impozite

Sorin Grindeanu dă asigurări că nu vor exista creşteri de taxe şi impozite anul viitor. Întrebat dacă vor creşte salariile şi pensiile, liderul PSD a evitat să dea un răspuns clar spunând doar că aceste măsuri sunt luate în calcul. "Această măsură e prinsă în programul de guvernare (n.red. creşteri de salarii şi pensii). Nu vor fi creşteri de taxe anul viitor. De la anumite reglaje care trebuie să fie până la dispariţia Pilonului II e mare diferenţă", a declarat Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan a spus că Sorin Grindeanu e de fapt premierul din umbră al României. Grindeanu a replicat spunându-i să coboare tonul. "Premier e Luca Niculescu şi respect acest lucru. Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest guvern, să lase un pic tonul mai jos", a declarat preşedintele PSD.