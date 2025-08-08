Ilie Bolojan le cere miniştrilor să publice declaraţiile de avere şi de interese, în ciuda deciziei CCR

Premierul României, Ilie Bolojan, a cerut tuturor miniştrilor să transmită declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie către Cancelaria Prim-Ministrului. Împreună cu acestea, prim-ministrul a solicitat şi acordul miniştrilor pentru publicarea declaraţiilor pe site-ul Guvernului României, se arată într-un comunicat de presă.

"Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României. De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective" se arată în comunicatul de presă.

Această solicitare a premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

Ilie Bolojan cere declaraţiile de avere ale miniştrilor, în ciuda deciziei CCR

"Deși, prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice" mai subliniază comunicatul.

"Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice" consideră premierul.

Această inițiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului și de a promova o administrație responsabilă.

