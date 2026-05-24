"După slujbă, când se aştepta să meargă credincioşii la miruit, a venit o doamnă la mine şi mi-a spus discret un -Prin noi înşine-. Atât mi-a spus. Şi cred că această deviză a Brătienilor pentru Partidul Naţional Liberal astăzi este mai actuală ca oricând. Şi fiind la o întâlnire mare cu organizaţia din Bucureşti, se cuvine să vă mulţumesc pentru că aţi demonstrat că această deviză este valabilă şi la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, atunci când, propunând cel mai bun candidat pe care îl putea propune partidul nostru, primarul care a demonstrat la sectorul 6 că se poate schimba faţa sectorului, dumneavoastră aţi făcut campanie, le-aţi explicat bucureştenilor că merită să voteze un primar care sunt convins că va face o treabă cel puţin la fel de bună şi la Primăria Generală. Şi asta trebuie să facem şi în perioada următoare", a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul liberalilor a precizat că, pentru a putea "influenţa decisiv" ceea ce se întâmplă în ţară şi pentru a moderniza România, acest lucru nu se poate face "cu 15% în Parlament".

"Ca să poţi influenţa decisiv ceea ce se întâmplă în ţară, ca să poţi contribui la modernizarea României, nu poţi să faci acest lucru cu 15% în Parlament, trebuie să înţelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poţi baza, care nu-şi respectă înţelegerile, care nu respectă ţara noastră. Şi atunci partidul nostru nu are decât o singură soluţie", a precizat Bolojan.

Potrivit liderului liberal, pentru a putea face aceste lucruri, este nevoie de reorganizarea partidului.

"Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru ţara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea ţării, asta înseamnă că în următorii doi ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroşi, către oamenii care lucrează în ţara asta, care vor un stat eficient, care vor instituţii care nu sunt administrate ca nişte feude de către cei care le conduc şi sunt puse în serviciul cetăţenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care fac lucrurile cu dreptate, care creează condiţii pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcţie, să se perceapă că în administraţia locală este o bună organizare, este ordine, este siguranţă în acele comunităţi, se respectă tradiţiile, se creează condiţii pentru dezvoltare şi asta trebuie să facem în anii următori", a subliniat Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL s-a declarat "convins" că, premiind oameni care sunt "repere pentru comunităţile lor", liberalii vor putea "convinge mai mulţi români" că una din soluţiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele puternice, "de încredere".

"Sunt convins că promovând performanţa, aşa cum au făcut-o şi colegii noştri în aceste zile, acordând premii la Iaşi, nu ştiu, la Argeş, premiind oameni care sunt repere în comunităţile lor, aducând aceşti oameni în partidul nostru, folosind experienţa pe care am acumulat-o în aceşti ani, să putem să convingem mai mulţi români că una din soluţiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele, partide puternice, partide de încredere şi vă asigur că împreună cu dumneavoastră putem să facem acest lucru pentru Partidul Naţional Liberal şi pentru România. La mulţi ani tuturor liberalilor, la mulţi ani România!", a încheiat Ilie Bolojan.

