Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie

Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie

Galerie (2)
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 16:19 | Modificat la 29.09.2026, 16:47

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, în contextul votului de miercuri din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureşan, că e momentul ca această criză să se încheie şi e momentul ca partidele se privească dincolo de gardul de partid, la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, a mai spus preşedintele.

”E momentul ca această criză să se încheie. Criză politică. E momentul ca partidele se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a spus preşedintele într-o scurtă declaraţie de presă.

”Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. Dimpotrivă ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii cetăţenilor români şi a pieţelor financiare”, a adăugat şeful statului.

”Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traitoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declaraţia pe care am vrut să o fac”, a mai spus preşedintele.

Articolul continuă după reclamă

Declaraţiile vin în contextul în care miercuri, 30 septembrie, guvernul Siegfried Mureşan va primi votul de învestitură în Parlamentul României.

Mihai Iorga
Like
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.