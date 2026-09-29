Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, în contextul votului de miercuri din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureşan, că e momentul ca această criză să se încheie şi e momentul ca partidele se privească dincolo de gardul de partid, la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, a mai spus preşedintele.

”E momentul ca această criză să se încheie. Criză politică. E momentul ca partidele se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a spus preşedintele într-o scurtă declaraţie de presă.

”Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. Dimpotrivă ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii cetăţenilor români şi a pieţelor financiare”, a adăugat şeful statului.

”Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traitoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declaraţia pe care am vrut să o fac”, a mai spus preşedintele.

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Declaraţiile vin în contextul în care miercuri, 30 septembrie, guvernul Siegfried Mureşan va primi votul de învestitură în Parlamentul României.