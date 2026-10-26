Kelemen Hunor: Fără AUR nu poți să dai jos Guvernul. Va rămâne până în 2028

Președintele UDMR Kelemen Hunor spune că, fără sprijinul AUR, niciun partid nu poate să dea jos Guvernul.

„Dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, va rămâne până în 2028”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor a explicat luni seara, la Digi24, că UDMR nu poate depune o moțiune de cenzură „că nu avem semnăturile necesare”.

Acest Guvern va rămâne până în 2028

El a adăugat că, dacă apar lucruri neprevăzute sau lucruri cu care nu va fi de acord, UDMR va critica guvernul și, dacă lucrurile se vor complica, rămâne posibilitatea de a semna cu ceilalți o moțiune de cenzură.

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Kelemen Hunor atrage atenția că „fără aur nu poți să dai jos guvernul” și spune că „nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR”.

„Dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiunile de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028 cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro, ești condamnat la guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.