Antoine de Massy, membru al familiei princiare monegasce, găsit decedat într-un scuar. Un bărbat, reținut

Antoine de Massy, membru al familiei princiare monegasce, a fost găsit mort într-un scuar al principatului. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv ca urmare a decesului, relatează parchetul general din Monaco.

Ancheta deschisă iniţial "în căutarea cauzelor morţii" a fost "extinsă" pentru acestei persoane care "apare în înregistrări video" în compania lu Antoine de Massy, a declarat procurorul general Stephane Thibault, confirmând astfel o informaţie apărută în Monaco-Matin.

Procurorul a subliniat că "în acest stadiu al anchetei cel reţinut este doar suspect sau martor al unor fapte, a căror calificare urmează a fi stabilită, iar ipoteza unui accident nu este exclusă".

Corpul lu Antoine de Massy a fost găsit într-un scuar din apropierea cartierului din Larvotto, pe malul mării, în timp ce căutări fuseseră angajate după o semnalare a familiei sale, îngrijorată că nu mai avea veşti despre el de duminică la prânz.

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Reacția Casei Regale din Monaco

Palatul princiar a exprimat la rândul său "tristeţea" prinţului Albert al II-lea şi a prinţesei Charlene la anunţarea acestui deces. Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, era nepotul prinţesei Antoinette, sora mai mare a prinţului Rainier al III-lea, tatăl lui Albert.

"Prințul Albert al II-lea și Prințesa Charlene au primit cu tristețe vestea morții lui Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, nepotul Prințesei Antoinette, sora mai mare a Prințului Rainier al III-lea, a anunțat Palatul Princiar din Monaco într-un comunicat transmis luni după-amiază. Pasionat de tenis, Antoine de Massy făcea parte dintr-o familie a cărei istorie este strâns legată de acest sport în Principat. Altețele Lor împărtășesc durerea familiei și a celor apropiați și le transmit sincere condoleanțe în aceste momente dificile”, se arată în comunicat.

Potrivit unei surse informate, tânărul ar fi fost văzut ieşind dintr-un club de noapte al principatului clătinându-se în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar persoana reţinută este un rezident monegasc de naţionalitate ucraineană.

Procurorul a refuzat să comenteze aceste informaţii, notează AFP.