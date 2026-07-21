Negocieri la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii partidelor pe Legea salarizării. Miza: 5 miliarde de lei

Miercuri ar urma să aibă loc, la Palatul Cotroceni, negocieri între Nicușor Dan și liderii partidelor pe tema Legii salarizării, asta dacă discuțiile tehnice de azi se încheie cu un acord, au transmis surse politice pentru Observator.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete şi reprezentanții partidelor discută azi la Cotroceni propunerile tehnice pe Legea salarizării, au transmis surse politice pentru Observator.

În funcţie de rezultatul acestora, miercuri ar urma să aibă loc o întâlnire a liderilor partidelor cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru finalizarea acordului pe această lege din PNRR, dacă se va ajunge la un compromis.

PNL urmează să depună azi în Parlament Legea integrității privind ANI, iar mâine Legea salarizării, ultimele două dintre cele șase proiecte din PNRR, în valoare totală de 5 miliarde de lei, potrivit surselor Observator.

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Liberalii cer convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru adoptarea celor șase proiecte.

Amintim că liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat că nu va vota în Parlament legea în forma publicată de Ministerul Muncii şi că va susţine amendamente din partea sindicatelor.

Liberalii i-au transmis că amendamentele care nu respectă cerinţele convenite cu Comisia Europeană pun în pericol banii europeni.