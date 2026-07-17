O femeie de 71 de ani din Sângeorz-Băi a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni de un şofer care dădea cu spatele. Pensionara a fost transportată la spitalul din Bistriţa, unde a rămas internată cu un hematom la cap şi cu pierderi temporare de memorie.

Din primele informații, bărbatul de 55 de ani nu o observase pe femeie în momentul manevrei.

Ce spun polițiștii

La data de 16 iulie a.c., polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe o stradă din orașul Sângeorz-Băi.

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Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 55 de ani, din Sângeorz-Băi, în timp ce conducea o autoutilitară și efectua o manevră de întoarcere, a surprins și accidentat o femeie de 71 de ani, din aceeași localitate, care se deplasa în calitate de pieton.

În urma accidentului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru stabilirea cauzei și a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.