Video Femeie de 71 de ani din Bistriţa-Năsăud, lovită pe trecere de un şofer care dădea cu spatele
O femeie de 71 de ani din Sângeorz-Băi a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni de un şofer care dădea cu spatele. Pensionara a fost transportată la spitalul din Bistriţa, unde a rămas internată cu un hematom la cap şi cu pierderi temporare de memorie.
Din primele informații, bărbatul de 55 de ani nu o observase pe femeie în momentul manevrei.
Ce spun polițiștii
La data de 16 iulie a.c., polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe o stradă din orașul Sângeorz-Băi.
Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 55 de ani, din Sângeorz-Băi, în timp ce conducea o autoutilitară și efectua o manevră de întoarcere, a surprins și accidentat o femeie de 71 de ani, din aceeași localitate, care se deplasa în calitate de pieton.
În urma accidentului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru stabilirea cauzei și a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
- Raluca, fetiţa ucisă pe trotuar, aflase că va lua premiul 3 cu 5 minute înainte de impact. Altar de lumânări
- Copila de 12 ani, lovită pe trotuar în fața școlii, a murit la spital. Fusese târâtă 20 de metri
- 2 copile și o femeie, lovite în plin de un șofer care a adormit. Una din fete, târâtă 20 de metri