Un bărbat paralizat și-a recăpătat mobilitatea mâinilor cu ajutorul unei tehnologii revoluţionare cu AI

Un bărbat paralizat și-a recăpătat parţial mobilitatea braţelor datorită unei tehnologii experimentale care folosește un implant cerebral pentru a transforma semnalele creierului în mișcări ale mâinilor. Cercetătorii spun că este pentru prima dată când o astfel de metodă reușește să redea atât mișcarea, cât și simţul tactil, oferind speranță persoanelor cu leziuni grave ale măduvei spinării, potrivit Financial Times .

Rezultatele studiului, publicate în revista Nature Medicine, arată că pacientul a ajuns să se hrănească singur și să facă gesturi simple, iar unele dintre îmbunătățiri s-au menținut chiar și după încheierea tratamentului.

Cum funcționează noua tehnologia

Cercetătorii au folosit o combinație de implanturi cerebrale, inteligență artificială și senzori aplicați pe piele pentru a transforma semnalele transmise de creier în mișcări ale brațelor și picioarelor.

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În timpul unei operaţii care a durat 15 ore, medicii au implantat cinci microelectrozi în creierul lui Keith Thomas. Aceștia înregistrează semnalele generate atunci când pacientul se gândește să își miște mâna.

Semnalele sunt apoi interpretate de un algoritm de învățare automată, care transmite impulsuri electrice către mușchii antebrațului. În același timp, pacientul are aplicaţi pe piele plasturi speciali care stimulează electric atât măduva spinării, cât și mușchii implicați în mișcare.

Sistemul este denumit "double neural bypass" deoarece ocolește leziunea şi, în acelaşi timp, creează o comunicare în ambele sensuri între creier și corp. Cercetătorii speră că această metodă stimulează și neuroplasticitatea, adică capacitatea sistemului nervos de a forma noi conexiuni și circuite.

"Această cercetare oferă speranță pentru milioane de pacienți și deschide calea către aplicații clinice care ar putea ajuta sute de mii de persoane care trăiesc cu paralizie. Nu doar ocolim zona afectată, ci încercăm efectiv să refacem conexiunile sistemului nervos", a declarat Chad Bouton, coordonatorul studiului și profesor la Feinstein Institutes for Medical Research din New York.

Speranţă pentru milioane de pacienţi

Keith Thomas a rămas tetraplegic în 2020, în urma unui accident produs în timp ce făcea scufundări. Pe parcursul celor 35 de săptămâni de tratament, forța brațului drept a crescut cu 86%, iar cea a brațului stâng cu 62%.

În viața de zi cu zi, aceste progrese sunt, de fapt, gesturi simple pe care înainte nu le putea face deloc. Dacă inițial nu își putea ridica mâinile până la față, ulterior a reușit să se scarpine pe nas, să își șteargă singur gura și chiar să se hrănească fără ajutor.

O altă realizare importantă este recuperarea parțială a simţului tactil. Sistemul creat de cercetători folosește un dispozitiv imprimat 3D dotat cu senzori, care măsoară presiunea exercitată de Thomas atunci când apucă obiecte. Informațiile sunt transformate în impulsuri electrice trimise înapoi către creier, oferindu-i senzația că simte ceea ce atinge.

În cadrul testelor, Keith Thomas a reușit să ridice coji goale de ou în 87% dintre încercări fără să le spargă, demonstrând că putea controla într-o oarecare măsură forța cu care strângea obiectele.

Experți independenți spun că rezultatele reprezintă un pas important înainte, dar atrag atenția că cercetarea a fost realizată pe un singur pacient și că deocamdată nu este vorba despre o vindecare completă.