Nu e chip de reconciliere între PSD şi PNL, iar asta înseamnă că actuala criză politică nu îşi poate găsi sfârşitul. Consecinţele sunt deja semnificative, iar experţii în economie trag semnalul de alarmă că, din toamnă, lucrurile s-ar putea înrăutăţi. Ce soluţii se pot găsi, totuşi, ca să nu ajungem la fundul prăpastiei? Teodora Tompea l-a invitat pe Siegfried Mureşan la podcastul Observator 360 pentru a afla planul liberalilor. Mureşan este eurodeputat şi premier propus de PNL-USR-UDMR. Puteţi da play materialului video sau să citiţi transcriptul interviului, pe care îl găsiţi, integral, mai jos.

Teodora: Bine v-am găsit la un nou interviu din seria Observator 360.

Suntem, din luna mai, din păcate, într-o situație în care, știți deja, nu avem un guvern cu puteri depline. Clar că ne întrebăm și se întreabă fiecare dintre noi cât mai poate rezista România în această criză politică.

Consecințele sunt cele sociale și, mai degrabă, cele economice pe care le resimțim. Din toamnă, spun toți specialiștii cu care am stat de vorbă de-a lungul timpului, lucrurile s-ar putea să arate mult mai rău pentru fiecare cetățean în parte, dacă nu reușim să deblocăm această criză politică.

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Astfel încât invitatul meu de la acest interviu este Siegfried Mureșan. Este, sunt convinsă că știți, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier.

Bună ziua! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat acest interviu.

Siegfried Mureșan: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit!

Teodora: Acum, v-ați pronunțat ferm în privința alegerilor anticipate ca fiind o soluție pentru deblocarea acestei crize politice despre care vorbeam.

Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Suntem a doua zi după ce am încheiat alegerile anticipate.

Care credeți că ar fi coaliția care să poată forma un guvern? Dar aș vrea să fim realiști, să fie acea coaliție care să și treacă de Parlament, pentru că până în acest moment aici ne-am blocat.

Siegfried Mureșan: În primul rând, sunt absolut convins că, dacă am avea alegeri anticipate, rezultatul alegerilor anticipate ar fi o majoritate reformatoare, care să modernizeze România fără PSD și fără AUR.

De ce sunt convins de acest lucru?

La fiecare rând de alegeri prezidențiale din anul 2004 încoace — 2004, 2009, 2014, 2019 și 2024 — în turul al doilea al alegerilor prezidențiale s-a confruntat un candidat care voia o Românie modernă, reformată, europeană și un candidat care voia să țină România pe loc.

Din 2004 până în 2019, candidatul care voia să țină România pe loc venea din PSD. Candidatul care voia să ducă România înainte venea de pe partea dreaptă.

În 2024, fiindcă atât PSD-ul, cât și Partidul Național Liberal fuseseră decredibilizate ca urmare a coaliției și a guvernării suboptimale din anii anteriori, cei doi candidați au venit din afara PNL și PSD, respectiv Nicușor Dan și George Simion.

Și, mereu, candidatul care a vrut să țină România pe loc, care a vrut o Românie izolată, marginalizată în Europa, a pierdut: Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, George Simion.

Ce încerc să spun este următorul lucru: oamenii care vor ca România să fie slabă, ca România să fie nereformată, să fie un stat captiv, să fie ținută pe loc sunt o minoritate în România. Ei nu sunt majoritari.

Și cred că, după aceste ultime săptămâni, oamenii au înțeles exact cine vrea să ducă România înainte și cine vrea să țină România pe loc.

Sunt convins că oamenii, la alegeri anticipate, ar da o majoritate partidelor care vor să ducă România înainte, forțelor reformatoare, care vor fi conduse de Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal, alături de cei cu care noi, în mod responsabil, guvernăm interimar țara acum: USR și UDMR.

În Parlamentul actual nu avem această majoritate, fiindcă la ultimele alegeri PSD a păcălit. PSD a pretins că este un partid proeuropean și a reușit să păcălească o parte din oamenii care își doresc o Românie europeană. A reușit să le ia voturile și acum a fugit cu acele voturi în brațele AUR.

PSD devine un obstacol clar pentru reforme.

Deci majoritatea, așa cum există ea în Parlamentul României în momentul de față, nu respectă voința oamenilor. Ea a luat naștere pe baza trișării și pe baza păcălelii de către PSD, PSD-ul prezentându-se ca un partid proeuropean.

Dar vedem că a fugit cu aceste voturi la antieuropeni.

Deci sunt convins că, după alegerile anticipate, am avea o majoritate reformatoare, proeuropeană, fără PSD și fără AUR.

Teodora: Pentru că spuneți de PSD, care să fie totuși jocul PSD în acest moment? Haideți să-i spunem „endgame-ul” PSD-ului.

Negociază pentru formarea unui guvern în acest moment sau, mai degrabă, sunt negocieri, mă rog, tactici și strategii pentru viitoarea campanie electorală?

Siegfried Mureșan: PSD-ul dorește să revină la putere cât mai rapid și dorește să nu cedeze puterea.

PSD-ul a depus această moțiune de cenzură nu pentru a pleca în opoziție, nu pentru ca Ilie Bolojan să rămână prim-ministru interimar luni de zile.

PSD-ul a depus acea moțiune de cenzură pentru a scăpa de Ilie Bolojan imediat de la Palatul Victoria.

Și au crezut că noi, Partidul Național Liberal, facem cu președinții noștri de partid ceea ce PSD-ul face cu președinții lor de partid. Adică, de îndată ce ei pierd puterea, noi să-i dăm deoparte.

Noi nu am făcut acest lucru cu Ilie Bolojan și, ori de câte ori PSD-ul ne va chema în perioada următoare să spunem da sau nu lui Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal va spune da lui Ilie Bolojan.

PSD-ul, mereu, când un lider de-al lor pierde puterea, imediat îl înlocuiește. I-au înlocuit pe Adrian Năstase, pe Victor Ponta, pe Viorica Dăncilă, pe Marcel Ciolacu, imediat după alegerile pierdute.

În cazul nostru, Ilie Bolojan este un lider real pentru Partidul Național Liberal. În primul rând, fiindcă ceea ce el propune și modul serios în care guvernează, reducerea inechităților din societate, este o chestiune pe care oamenii din România o așteaptă.

Vedem cotele lui de încredere și puterea pe care Ilie Bolojan o are nu stă în biroul lui de la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan va continua să rămână un om politic puternic, legitim, și dacă nu va mai fi la Palatul Victoria în următoarele luni.

Vedem susținerea populară. Vedem că oamenii se regăsesc în ceea ce propune.

Oamenii nu au uitat lucrurile bune pe care le-a făcut în cele trei mandate de primar al municipiului Oradea și în mandatul de președinte al Consiliului Județean Bihor.

Ca atare, jocul PSD-ului nu a fost un „endgame”, nu a fost un joc pe termen lung, gândit înțelept.

Da, cred că suntem cu toții de acord că nu ne putem aștepta de la domnul Grindeanu la un joc înțelept pe termen lung.

Jocul lor pe termen scurt a fost următorul: depunem moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoria și Partidul Național Liberal îl va înlătura de la conducerea partidului, iar noi refacem o înțelegere cu Partidul Național Liberal.

Acesta a fost planul lor. Acesta a eșuat.

Alt plan nu au, în momentul de față, mai bun pentru a reveni la guvernare.

Vor să revină la guvernare.

Știm că miniștrii lor, când s-au retras din Guvern, au spus în ministerele din care au plecat că vor reveni pe funcții peste o săptămână, două.

Și vedem și nervozitatea acum din cadrul PSD.

Miniștrii nu mai sunt, secretarii de stat nu mai sunt, prefecții nu mai sunt.

Singurul pesedist care este pe o funcție importantă în stat este președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Nu pentru asta au depus cei din PSD moțiunea de cenzură. Nu pentru a-l lăsa pe Sorin Grindeanu pe funcție și ei, toți ceilalți, să plece în șomaj.

Deci vedem că ei caută diferite metode pentru a se întoarce la putere, eventual mascând că ar fi un guvern PSD.

Aceasta a fost și tentativa evidentă atât cu Guvernul Tomac, cât și cu Guvernul Veștea.

Ar fi fost guverne pesediste, controlate de PSD, controlate din sediul de partid al PSD, mascate fie în spatele președintelui unui partid extraparlamentar, fie în spatele unui liberal docil pentru ei.

Ori noi asta nu vom face.

Noi nu vom facilita PSD-ului întoarcerea la guvernare.

Deci, dacă și de acum încolo singura lor idee este să se întoarcă la guvernare, să facă ce doresc, să nu ofere nicio garanție că iau măsurile necesare pentru România și să nu cedeze puterea în perioada următoare, noi nu participăm la acest joc și nu le votăm un astfel de guvern.

Teodora: Dar care a fost politicianul care a complicat, în toată această perioadă, și mai mult situația? Și dacă există un politician care a și simplificat-o?

La cel care a complicat, desigur. Și dacă există poate în rândul Partidului Național Liberal, v-aș ruga să ne spuneți.

Siegfried Mureșan: Păi, una dintre acuzațiile pe care ei le-au adus la adresa noastră este că noi ne-am fi răzgândit în aceste săptămâni. Și vreau să clarific și aici câteva lucruri.

Teodora: Și nu ați făcut-o?

Siegfried Mureșan: Nu. Noi nu ne-am răzgândit, dar simt totuși că am obligația să clarific câteva lucruri aici.

Noi am spus clar, din luna aprilie deja: dacă PSD-ul dă jos guvernul din care a făcut parte, noi un alt guvern cu PSD-ul nu mai facem. O altă coaliție cu PSD-ul nu mai facem.

Am votat acest lucru de mai multe ori în cadrul partidului. El rămâne valabil.

Acum, formele în care PSD-ul ne-a agresat și formele în care PSD-ul ne-a asediat în ultimele săptămâni au fost diferite.

A fost Guvernul Tomac, prezentat inițial ca un guvern tehnocrat, în care PSD-ul avea foarte mulți apropiați și dorea să rămână la putere la nivelul secretarilor de stat și la nivelul tuturor eșaloanelor inferioare.

A fost Guvernul Adrian Veștea, care conținea miniștrii PSD-ului.

Noi am spus foarte clar: noi cu PSD-ul în același guvern nu ne mai întoarcem.

Ca atare, au fost diferite forme de agresiune și noi a trebuit să parăm toate aceste agresiuni, toate aceste atacuri.

Când atacul a venit pe o parte, noi a trebuit să sărim în acea parte. Când atacul a venit pe altă parte, a trebuit să argumentăm în acel fel.

Ce încerc să spun este că atacurile lor au evoluat. Ca atare, și apărarea noastră, și argumentația noastră pentru a para acele atacuri au evoluat.

Dar nu au fost niciodată contradictorii.

Au fost bazate pe ceea ce noi am decis: niciodată alături de PSD.

Dacă ar fi existat un guvern tehnocrat autentic, condus de un „Mario Draghi al României”, altfel ne-am fi uitat la el decât la un guvern în care, în eșaloanele doi și trei, PSD-ul să-și mascheze oamenii.

PSD-ul preferă ca noi să ne așezăm jucătorii pe teren, ei să joace cu mingea, iar noi să nu ne mișcăm pe teren.

Ori noi trebuie să ne mișcăm pe teren pentru a ne apăra.

Și de aceea argumentația noastră nu a fost niciodată contradictorie.

Nu am încălcat niciun angajament pe care l-am făcut, dar a trebuit să răspundem la agresiunile lor.

Nu am spus că vom vota un guvern tehnocrat necondiționat.

Am spus că poate fi o soluție.

Când am văzut că nu era un guvern tehnocrat autentic, ci că era tot o mașinațiune a Partidului Social Democrat, evident că am respins acea mașinațiune.

Fiindcă respingerea era consecința logică a faptului că, fiind o mașinațiune PSD, iar noi nedorind să ne întoarcem în brațele PSD-ului, nu puteam participa.

Teodora: România este într-o situație complicată din punct de vedere economic, din punct de vedere al poziționării și al perspectivei războiului din Ucraina.

Chiar dacă discutăm mai puțin despre asta, nu trebuie să ignorăm că încă este un război în desfășurare.

Au fost în ultimele săptămâni momente în care ați spus: „Nu accept” sau „Nu mai accept funcția de premier”.

Siegfried Mureșan: Nu. Nu am spus acest lucru.

Nu m-a întrebat nimeni, nu mi-a solicitat nimeni și nu am spus acest lucru.

Dimpotrivă.

Am spus că accept propunerea colegilor din Partidul Național Liberal și a partenerilor din USR și UDMR, conștient fiind care sunt urgențele țării.

Conștient fiind că pot contribui.

Multe dintre urgențele țării sunt exact în domeniile în care, de ani de zile, eu nu doar că lucrez în Parlamentul European, dar am și responsabilități în numele întregului Parlament European.

Am fost unul dintre cei trei europarlamentari care au negociat legislația europeană care a stat la baza finanțării tuturor PNRR-urilor.

Sunt negociatorul-șef al Parlamentului European pentru întregul buget al Uniunii Europene pe următorii șapte ani.

Finalizarea PNRR, absorbția fondurilor europene din programul european de apărare SAFE, negocierea pentru România a fondurilor pe următorii șapte ani, finalizarea absorbției pe bugetul 2021–2027 — după ce terminăm PNRR-ul, aceasta va fi una dintre priorități.

Acestea sunt urgențele României.

Sunt temele la care lucrez la nivel european.

Am acceptat această propunere a colegilor conștient fiind că sunt lucruri la care am lucrat.

Dacă urgențele României ar fi fost în domenii la care nu mă pricep, nu aș fi acceptat.

Și am acceptat-o conștient fiind și că domnul propus de Partidul Social Democrat nu doar că nu are expertiză în aceste domenii, ci are probleme serioase de credibilitate ca urmare a lucrurilor pe care le-a făcut în perioada în care a fost prim-ministru.

Nu este un proeuropean convins și, repet, nu are expertiză pe domeniile care sunt prioritățile imediate ale României.

Teodora: Vă întreb din alt punct de vedere, pentru că pare și pentru cei care ne urmăresc că toate aceste negocieri nu mai sunt despre formarea unui nou guvern, ci par mai degrabă doar despre împărțirea puterii.

Siegfried Mureșan: Întrebarea dumneavoastră este importantă, este legitimă și, într-un fel, mă bucur că o puneți.

De vreme ce Partidul Național Liberal și PSD-ul nu vor mai guverna împreună și noi, Partidul Național Liberal, nu vom face nimic cu AUR, există doar trei posibilități de a guverna România.

Fie PSD-ul face o înțelegere cu AUR, fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar al Partidului Național Liberal, alături de USR și UDMR.

Noi am spus că, pentru a găsi o soluție, un eventual guvern minoritar al partidelor proeuropene de centru-dreapta sau un guvern PSD, este important, în primul rând, să ne așezăm la masă și să discutăm măsurile necesare pentru țară.

Să agreăm un acord pentru România.

Să agreăm că vom face lucrurile importante pentru țară, pentru a stabiliza țara mai mult decât a fost stabilizată în ultimul an, pentru a o ține pe drumul economic corect.

Lucrurile pe care le-am și menționat mai devreme: PNRR, SAFE și așa mai departe.

Semnăm un astfel de acord, pe baza principiului reciprocității, evident.

Dacă PSD-ul se angajează să facă lucrurile necesare pentru România, ne putem gândi la un guvern minoritar condus de ei, dar și ei să se gândească, în aceeași măsură, la un guvern minoritar condus de noi.

Nu au acceptat principiul reciprocității și nu au acceptat o discuție serioasă pe aceste urgențe.

Au dorit doar revenirea la guvernare.

Noi am încercat să purtăm o discuție cu ei.

Ei l-au desemnat pe Sorin Grindeanu candidat pentru poziția de prim-ministru, iar domnul Grindeanu a spus imediat că nu negociază nimic cu nimeni, că dorește autonomie totală ca prim-ministru.

Ori un astfel de cec în alb din partea noastră nu primește.

Ceea ce noi ne dorim, ca răspuns și la întrebarea dumneavoastră, este tocmai o discuție pe urgențele țării.

Acestea să fie asumate și, dacă stabilim acest numitor comun, cred că formarea guvernului ar fi mai ușoară.

Dar, de vreme ce o discuție serioasă pe acest numitor comun nu a fost posibilă — și nu vreau să pară că dau vina pe PSD pentru tot ce se întâmplă, dar știu toți oamenii că ei au respins această discuție —, de vreme ce nu există un numitor comun, de aceea și formarea guvernului este atât de dificilă.

Firesc este întâi să te înțelegi pe măsurile pe care vrei să le iei, iar discuția pe funcții, pe persoane, firesc ar fi să fie ultima, nu prima.

Și cred că faptul că discuția a început cu persoanele — și așa a început-o și PSD-ul: „Vrem să scăpăm de Ilie Bolojan.” A fost motto-ul lor și este motto-ul lor în continuare.

Faptul că ei așa au început-o și au personalizat-o a îngreunat lucrurile.

Inițial au spus că vor să scape de Ilie Bolojan și că acceptă orice alt prim-ministru liberal.

Partidul Național Liberal m-a propus pe mine și au spus: „Uite, e un Ilie Bolojan mai mic, nu-l acceptăm”, spune „Liviu Dragnea cel mic” de la conducerea PSD-ului acum.

Deci sunt și ei prea fixați pe persoane și asta îngreunează găsirea unei soluții pentru România.

Teodora: Și o ultimă întrebare.

Spuneam de aceste perspective economice care nu se anunță deloc mai bune față de cum este situația în prezent pentru țara noastră.

Investitorii, Comisia Europeană, agențiile de rating și situația economică la zi trag toate un semnal de alarmă cu privire la faptul că va fi mai rău în România.

Traduc acum pe înțelesul tuturor: ce vă îngrijorează cel mai mult, realist vorbind și sincer vorbind, apropo de cum ar putea să arate economic România?

Și mergem și în eventualitatea în care dumneavoastră veți ajunge premier.

Siegfried Mureșan: Situația este următoarea.

În urmă cu un an de zile, noi aveam un deficit de peste 9,3% din produsul intern brut.

În anul 2024 a fost un deficit iresponsabil, într-un an fără niciun șoc extern.

Știința economică este foarte clară: în perioade economice bune trebuie să economisești, trebuie să ai excedent, să pui deoparte, pentru a putea ajuta în vremuri grele.

Fiindcă vremurile grele vin mereu, vin ciclic.

Noi am rămas cu cămara goală și, în urmă cu un an de zile, am fost realmente într-o situație extrem de dificilă.

Riscam suspendarea fondurilor europene.

Suspendarea fondurilor europene ar fi dus imediat la afectarea ratingului de țară.

Căci, în loc să vină bani pentru investiții în țară, să continue lucrările și oamenii să fie angajați pe șantiere, s-ar fi blocat lucrările.

Oamenii și-ar fi pierdut locurile de muncă, iar statul, în loc să încaseze impozite de la ei, ar fi trebuit să le plătească ajutoare de șomaj.

Deci, în urmă cu un an de zile, situația a fost severă.

Prin măsurile luate de guvern în acest an, situația a fost stabilizată.

Deficitul este în scădere, Comisia Europeană a recâștigat, într-o oarecare măsură, încrederea în România.

Însă a fost un an în care au venit șocuri externe.

Războiul din Orientul Mijlociu este doar un exemplu, cu toate consecințele, inclusiv asupra creșterii prețurilor la energie, care, din păcate, se reflectă și în creșterea inflației.

Ce încerc să spun este următorul lucru.

Mă îngrijorează contextul extern, pe care noi nu îl putem influența.

Și mă îngrijorează faptul că am intrat cu cămara goală în acest context extern complicat.

Aș fi fost mai puțin îngrijorat de contextul extern dacă România nu ar fi avut deficit și puteam ajuta mai ușor oamenii aflați în dificultate.

Puteam ajuta mai mult întreprinderile aflate în dificultate.

Ori noi trebuie să reducem deficitul, să reechilibrăm țara, să corectăm greșelile din trecut și, în același timp, să facem față și șocurilor externe.

Cred că ne vom descurca cu un guvern responsabil, dacă nu vor mai fi șocuri externe.

Dar nu putem exclude astfel de șocuri.

Ca atare, de aceea cred și eu că trebuie să fim atenți în perioada următoare.

Cu siguranță, PSD-ul este incorect când pune situația economică a țării acum pe seama premierului Bolojan, când știm cu toții că prețurile la energie nu au crescut fiindcă Ilie Bolojan a luat o măsură greșită, ci fiindcă avem război în Orientul Mijlociu și a crescut prețul petrolului.

Deci contextul internațional este, într-adevăr, complicat și ne îngreunează puțin acest efort de economisire pe care trebuie să-l facem.

Teodora: Mulțumesc tare mult, Siegfried Mureșan!

Siegfried Mureșan: Mulțumesc!