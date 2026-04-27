PSD şi AUR depun moţiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan. Cele două partide trebuie să mai adune doar câteva semnături, iar votul ar putea veni pe 5 mai. Ce urmează este neclar. Sorin Grindeanu dă asigurări că nu se va alia mai departe cu partidul suveranist. Alte voci din partid vorbesc totuşi despre un prim pas pe un nou drum. De cealaltă parte, liberalii îi invită pe social-democraţi să îşi asume guvernarea alături de AUR.

Anunţul colaborării dintre PSD şi AUR a venit în timp ce Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan participau la consultările de la Cotroceni convocate de preşedintele Nicuşor Dan.

Moțiunea de cenzură, pregătită în culise de PSD și AUR

Marian Neacşu, fost vicepremier PSD: S-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune.

Reporter: Este un prim pas pentru o viitoare colaborare şi la guvernare? PSD - AUR, un viitor partid?

Marian Neacşu: Orice drum începe cu primul pas.

"Deocamdată avem această discuţie, să vedem după ce o finalizăm ce urmează", a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Decizie ținută la secret chiar și față de parlamentarii PSD

Chiar şi aşa, decizia de a depune moţiune la comun cu AUR a fost votată în unanimitate de conducerea PSD.

Strategia a fost descrisă plastic în spatele uşilor închise.

"Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci. Așadar, cel mai important este ca moțiunea să treacă", a subliniat Adrian Solomon, PSD Vaslui.

Grindeanu neagă un acord politic, dar lasă deschis scenariul

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD: Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post moţiune.

Reporter: Dar ulterior moţiunii de cenzură ar putea exista un acord?

Sorin Grindeanu: Sunt două opţiuni. Ori suntem în opoziţie, ori facem parte dintr-o coaliţie aşa cum am făcut, poate mai ajustată.

"Probabil că acea majoritate, teoretic cel puţin, rămâne valabilă. Pentru că de ce dai jos guvernul?", a precizat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Liderul AUR pare convins că va intra a guvernare.

AUR își revendică locul la guvernare

"Nu poți să interzici partidelor numărul 1 și partidului numărul 2 să facă guvernare. Noi suntem dispuşi să asigurăm orice guvernare... care poate ulterior genera alegeri corecte", a spus George Simion, preşedintele AUR.

În momentul de faţă, PSD şi AUR au împreună 219 voturi în parlament. Ceea ce înseamnă că le mai trebuie 14 voturi de la alte partide pentru a trece moţiunea. Grupul parlamentar PACE - format din 12 oameni, a anunţat deja că susţine moţiunea. Restul voturilor ar putea veni de la POT sau S.O.S. România.

"Astăzi, prin acest anunț, practic această colaborare PSD - AUR se formalizează. Ar trebui să continue prin propunerea unei soluţii de guvernare, pentru că regula democratică e clară, cine dă jos un guvern trebuie să propună şi soluţia", a explicat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Presiuni pentru o soluție de guvernare după moțiune

"Dacă PSD votează o moţiune de cenzură împreună cu AUR, atunci nu vom mai putea negocia un alt guvern cu acest PSD", a criticat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Conflictul dintre premier şi PSD continuă şi când vine vorba de proiectele cu fonduri europene. Surse Observator spun că la medierile de la Cotroceni, de astăzi, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu nu s-au înţeles în privinţa priorităţilor pe programul PNRR.

Ecoul tensiunilor politice din România a ajuns până la Bruxelles.

Îngrijorări la Bruxelles privind stabilitatea României

"Criza din România este atent urmărită de către Uniunea Europeană. Lipsa de coerenţă de la Bucureşti, inclusiv prin asocierea cu AUR trimite semnale diferite faţă de ceea ce şi-a asumat ţara noastră în faţa instituţiilor europene. România este fragilă, la mijloc, între nevoia de stabilitate internă şi nevoia de credibilitate pe plan extern", transmite Bianca Iacob, reporter Observator.

"Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evenimente din România. România are nevoie acum de un guvern stabil, care să ia decizii, iar Europa are nevoie de un partener în România, capabil să îndeplinească jaloanele stabilite", a declarat Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European.

Moţiunea de cenzură ar putea fi depusă chiar mâine în Parlament, dacă se adună cele 233 de semnături. Votul va fi cel mai probabil pe 5 mai.

