Sute de oameni au rămas pe drumuri şi trec prin momente dramatice după incendiul devastator din Soveja, staţiunea considerată cândva Perla Vrancei. 29 de case s-au făcut scrum, iar localnicii au pierdut munca de-o viaţă. Guvernul promite ajutoare financiare.

"A ars ca o torţă, parcă i se punea gaz. Şi a luat-o la vale, a luat-o şi la deal, a luat-o prin spate şi a învăluit tot", a povestit Angela, o localnică din Soveja.

La o zi de când s-a dezlănţuit iadul în Soveja, Angela s-a întors acasă în speranţa că mai mai poate salva ceva de sub munţii de cenuşă care încă mocnesc.

Oamenii se întorc printre ruine, în căutarea lucrurilor care mai pot fi salvate

"Mulţumesc că am scos haine să avem cu ce ne schimba. Un bufet din ăsta, două aragaze", a mai spus femeia.

În rest, toate lucrurile strânse de-o viaţă s-au făcut scrum.

"De aici nu am putut să scot nimic, cel puţin măcar dacă ar fi venit repede pompierii şi măcar să salvăm partea aia, dar nu s-a putut", a continuat Angela.

Alte familii, aceeaşi dramă.

"Frigidere, aragaze, sunt împrăştiate toate, ia uite! Nu a mai rămas nimic, atât fântâna în curte", a adăugat o altă localnică.

"S-a topit şi congelatorul şi televizorul color care era aici", a precizat o femeie.

Flăcările, alimentate de vânt, au distrus 29 de locuințe

Alimentate de vânt, flăcările s-au întins din casă în casă. 29 de locuinţe au ars din temelii. 200 de pompierii sa luptat zece ore cu focul ca vâlvătaia să nu aprindă tot satul.

"Iadul pe pământ s-a dezlănţuit aici în Soveja. În zece minute au rămas fără nimic, fără nimic", a susţinut un alt locuitor al satului.

"De la 10 şi până pe la vreo 3 a fost prăpăd. Iadul a fost, iadul a fost", a continuat altă femeie.

Satul, transformat într-un peisaj de cenușă și tăciuni

Casele au fost apropiate una de alta, iar acoperişurile din şindrilă au acţionat ca un combustibil.

"Venea foc aşa parcă cu bucăţi de lemne cu foc", a declarat o bătrână.

"Cred că în jumătate de oră nu a mai rămas nimic, aşa de repede s-a dus. Acolo a fost la un unchi şi a mea e mai jos arsă şi aia (n.r. plânge). S-a dus focul acolo şi a ars-o", deplânge tragedia un bătrân.

"Băiatul meu adora să vină la bunici, acum nu mai are unde. Aproape 50 de ani, munciţi de socrii mei, făcuţi în jumătate de oră scrum", a transmis o mamă.

Autoritățile promit ajutor pentru sinistrați

De sus se vede adevărata imagine a dezastrului.

Primăria şi Consiliul Judeţean le-au pus la dispoziţie oamenilor locuri unde să înopteze. Premierul Bolojan a promis că Guvernul îi va ajuta pe sinistrați, după ce o comisie va evalua pagubele gospodăriilor.

"Oamenii trebuie să fie mult mai prudenţi, de acolo plecăm. În momentul în care o mare parte din case sunt construite din lemn, acoperite cu şindrilă, care imediat ia foc. Trebuie foarte multă prudenţă", a explicat Ionuţ Filimon, primarul satului Soveja.

Considerată zona cu cel mai curat aer din țară, stațiunea Soveja era cândva cunoscută drept Perla Vrancei, fiind o destinație de tratament, cu tabere pentru copii și cantonamente în vremea comunismului. După Revoluție, însă, a fost abandonată, iar în anul 2000 a fost declarată oficial închisă.

