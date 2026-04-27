Medicul estetician acuzat după ce o femeie a ajuns în moarte cerebrală anunţă că merge în faţa instanţei

Acuzații grave la adresa unui medic estetician din Capitală. Familia unei femei de 45 de ani spune că aceasta a ajuns în moarte cerebrală după o banală intervenție de înfrumuseţare. Medicul anunţă acum că îşi va căuta dreptatea în instanţă, susţinând că pacienta a fost informată cu privire la toate riscurile şi a semnat pentru ca intervenţia să aibă loc.

Apar noi reacții în cazul medicului estetician acuzat după ce o femeie de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală în urma unei intervenții de lifting facial. Doctorul respinge acuzațiile și spune că va acționa în judecată atât soțul pacientei, cât și orice persoană care îi va afecta reputația.

Medicul susține că pacienta a fost informată cu privire la riscuri și că a semnat, înainte de intervenție, un acord în acest sens. Potrivit documentului, pacienta declara că este conștientă de posibilele complicații și că acceptă procedura fără a solicita ulterior daune materiale sau morale.

În același contract apare și o clauză controversată: orice postare sau comentariu considerat defăimător la adresa clinicii sau a medicilor ar putea atrage obligația de a plăti daune morale.

De asemenea, documentul prevede că, în timpul intervenției sau al anesteziei, pot apărea situații neprevăzute care să necesite proceduri diferite față de cele explicate inițial.