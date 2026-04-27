Exclusiv Medicul estetician acuzat după ce o femeie a ajuns în moarte cerebrală anunţă că merge în faţa instanţei
Acuzații grave la adresa unui medic estetician din Capitală. Familia unei femei de 45 de ani spune că aceasta a ajuns în moarte cerebrală după o banală intervenție de înfrumuseţare. Medicul anunţă acum că îşi va căuta dreptatea în instanţă, susţinând că pacienta a fost informată cu privire la toate riscurile şi a semnat pentru ca intervenţia să aibă loc.
Medicul estetician acuzat în cazul femeii aflate în moarte cerebrală anunță că își va căuta dreptatea în instanță.
Apar noi reacții în cazul medicului estetician acuzat după ce o femeie de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală în urma unei intervenții de lifting facial. Doctorul respinge acuzațiile și spune că va acționa în judecată atât soțul pacientei, cât și orice persoană care îi va afecta reputația.
Medicul susține că pacienta a fost informată cu privire la riscuri și că a semnat, înainte de intervenție, un acord în acest sens. Potrivit documentului, pacienta declara că este conștientă de posibilele complicații și că acceptă procedura fără a solicita ulterior daune materiale sau morale.
În același contract apare și o clauză controversată: orice postare sau comentariu considerat defăimător la adresa clinicii sau a medicilor ar putea atrage obligația de a plăti daune morale.
De asemenea, documentul prevede că, în timpul intervenției sau al anesteziei, pot apărea situații neprevăzute care să necesite proceduri diferite față de cele explicate inițial.
Ce s-a întâmplat cu femeia de 45 de ani
Valentina a plecat din Râmnicu Vâlcea la București, convinsă că se va întoarce acasă mai tânără. A ales, pentru liftingul facial, un cabinet privat de care a aflat de pe internet. Din păcate, în cazul Valentinei, ceva nu a mers conform planului. "M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai", a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei.
Pentru că ceva era în neregulă cu pacienta, chirurgul s-a oprit la doar câteva minute de la începerea operaţiei, iar femeia a fost dusă cu salvarea la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Era uşor ameţită, dar conştientă. La CT, medicii au descoperit o sângerare in cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge. Pacienta a fost transferată de urgenţă la Institutul de Boli Cerebrovasculare.
"Aceste anevrisme cerebrale reprezintă o urgență în situația în care, dacă se mai rup odată, consecințele pot fi urâte de la deces, de la comă, de obicei le acordăm o prioritate", a declarat Mugurel Rădoi, medicul curant al pacientei.
Inițial stabilă, starea pacientei s-a deteriorat rapid.
Valentina mai e ţinută în viaţă de aparate
De mai bine de o săptămână, femeia este în moarte cerebrală, ținută în viață de aparate.
"Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm", a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei.
