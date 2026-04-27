Video Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat

Un influencer american stabilit în România a publicat pe TikTok un videoclip în care prezintă un mic dejun tradițional românesc, descriind experiența ca fiind superioară obiceiurilor alimentare din SUA. Clipul, în care prezintă preparate precum parizerul, slănina sau salata de vinete, a strâns reacții din partea internauților.

de Denisa Gheorghe

la 27.04.2026 , 18:17
Parizer, slănină și vinete: reacția unui american la micul dejun românesc

Un influencer american care s-a mutat recent în România a postat un videoclip pe contul său de TikTok în care arată ce mănâncă la micul dejun. Clipul a atras atenția prin reacția sinceră a acestuia în fața preparatelor tradiționale românești. 

"Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici", a transmis Mike la începutul filmării, explicând de ce a ales să trăiască în România.

Micul dejun românesc, prezentat pas cu pas

Articolul continuă după reclamă

În imaginile postate, americanul prezintă mai multe produse specifice bucătăriei românești, pe care le descoperă și le descrie pe rând.

"Oamenii încă mă întreabă de ce m-am mutat în România. Vreți să știți de ce? Pentru că aşa arată micul dejun", spune el, arătând farfuria plină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta enumeră alimentele: "Parizer, nu știu exact ce fel, dar e parizer. E grozav. Cu niște roșii și ardei. Avem și slănină cu ceapă. Telemea, cred că e un fel de brânză de oaie. Salată de vinete pe pâine de casă. Magnific."

Preparatele tradiționale, comparate cu cele din SUA

Influencerul nu se oprește aici și continuă să descopere gusturile locale, inclusiv preparate mai puțin obișnuite pentru publicul american.

"Tobă de curcan. Pentru publicul meu din America, e ca o gelatină din carne, e foarte bună, mai ales cu muștar", explică el.

Acesta menționează și băuturile și alte obiceiuri: "Am și ceai, îmi place mult ceaiul. Nu ai cum. Nu ai cum să bați asta."

Surprins de simplitatea și gustul mâncării

Un detaliu care l-a impresionat pe Mike a fost gestul vecinilor, care i-au oferit produse tradiționale.

„Vecinul meu mi-a adus şi nişte untură, am pus-o pe o bucățică de pâine cu puțină sare. Ce mod bun de a începe ziua", spune acesta.

În final, americanul face o comparație directă cu micul dejun din SUA: "E mai bun decât în America, unde mănânci clătite sau waffles sau ceva de genul. Nu ai cum să bați asta."

Denisa Gheorghe
influencer sua mic dejun romania mancare traditie stil de viata
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00?
Observator » Evenimente » Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.