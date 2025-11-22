A început oficial campania pentru Primăria Capitalei, pe locul lăsat liber de Nicuşor Dan. Doi primari de sector, doi foşti miniştri - unul de la Transporturi, altul de la Finanţe - o realizatoare TV, un actor sau un fost finanţator din fotbal. Sunt doar câţiva din cei 17 pretendenţi la primăria generală. Bianca Iacob ne arată tabloul complet.

De la miezul nopţii a început campania electorală, iar cei 17 candidaţi care râvnesc scaunul de la primăria generală au la dispoziție două săptămâni să-i convingă pe cei aproape două milioane de bucureşteni să pună ştampila pe numele lor.

Lista candidaţilor la Primăria Bucureşti, după retragerea lui Makavalli

Daniel Băluţă e candidatul PSD. Medic stomatolog şi, din 2016, primar la sectorul 4. PNL l-a trimis în teren pe Ciprian Ciucu. Edil la sectorul şase la al doilea mandat şi prim-vicepreședintele liberalilor. Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, lecenţiat în informatică, e candidatul celor de la USR. Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea, candidează în calitate de independentă susținută de AUR. Partidul Oamenilor Tineri e reprezentat de George Burcea. Actorul care şi-a anunțat candidatura pentru București de la New York.



Ana Maria Ciceală, licenţiată în filozofie, e susţinută de partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate. Rareş Lazăr, de la Partidul România în Acţiune, e cel mai tânăr candidat la Primăria Capitalei. Partidul Social Democrat Unit merge pe mâna Oanei Creţu, fostă antreprenoare și avocată. Partidul România Mare e reprezentat de Gheorghe Macovei. Liviu Gheorghe Floarea e susţinut de Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache, iar din partea Partidului Patrioţii Poporului Român candidează Mihai Ioan Lasca. Pe lista independenţilor sunt nume diverse: fostul ministru de finanţe, Eugen Teodorovici, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. Gigi Neţoiu, om de afaceri, fost acţionar la Dinamo, Craiova şi Voluntari. Tabloul candidaţilor care nu sunt susţinuţi de vreun partid e întregit de Angela Negrotă, Dănuţ Angelo Trifu, Constantin-Titian Filip.

Campania se încheie pe 6 decembrie, la ora 7 dimineaţa. Până atunci, candidații la Primăria București vor putea desfășura activități de promovare electorală, în condițiile legii, respectând regulile privind afișajul, publicitatea și finanțarea campaniei.

Votarea din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.

