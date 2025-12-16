Cel mai mare stadion din ţară, Arena Naţională, începe să devină un pericol pentru spectatori, după ce s-a transformat în gaură neagră pentru bugetul Primăriei. Noul primar al Capitalei crede că arena are nevoie de un management nou ca să aducă profit. Şi nu exclude înfiinţarea unei companii municipale care să o administreze.

Experţii arată că Arena Naţională are probleme la structura de rezistenţă din cauza infiltraţiilor. În unele locuri, tencuiala a căzut sau, mai grav, tot tavanul a cedat.

Expertizele au mai descoperit fisuri în pereţii tunelurilor şi la capetele grinzilor. Goluri în structură care permit curgerea apei, defecte în beton şi finisaje degradate. Nici tribunele nu arată mai bine.

În zona VIP a Arenei Naţionale aproape toate scaunele sunt rupte. E zona în care oamenii plătesc sute de euro ca să vadă un meci de fotbal. Tot zona VIP, nu e curat deloc, au rămas toate resturile de la ultimul eveniment: pahare, pungi, mucuri de ţigară.

Articolul continuă după reclamă

Acoperişul retractabil, o problemă nerezolvată de ani de zile

Nerezolvată este şi veşnica problemă a acoperişului retractabil care a costat 20 de milioane de euro.

"Este poate cea mai vizibilă problemă a acestui stadion care, din păcate, a existat încă din momentul inaugurării. Îmi aduc aminte că ani de zile acest acoperiş, care practic face diferenţa în comparație cu celelalte stadioane, nu a fost niciodată funcţional", a explicat Ionuţ Stroe, fost ministrul al Sportului.

"Este o problemă veche, o problemă istorică. Va fi greu ca să fie pe plus, în sensul să aducă profit", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Aflat în continuă degradare, cel mai mare stadion de fotbal din România a devenit o risipă de bani publici.

Costuri mari, încasări mici pentru Primăria Capitalei

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Situaţia este la fel şi acum. În primele 10 luni ale anului, primăria a încasat opt milioane de lei şi a cheltuit pentru Arenă 19 milioane. Cel mai mare câştig, 250.000 de euro, a fost înregistrat la organizarea festivalului Neversea Kapital.

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, cred că este nevoie de o companie municipală care să facă Arena profitabilă.

Soluţii propuse: management specializat sau companie municipală

"Va trebui să găsim un management performant, să vedem în ce formă: o companie municipală, dar una dedicată către aşa ceva sau un operator, să vedem, dar trebuie să găsim o formulă pentru a diminua aceste pierderi pentru că sunt foarte mari în fiecare an și se acumulează în fiecare an", a mai spus edilul Capitalei.

"Trebuie să schimbăm cu totul filosofia de administrare a acestor arene. În străinătate, ele sunt operate şi administrate de companii specializate în industria de showbiz, evenimente, de activitate sportivă, în niciun caz nu sunt administrate de funcţionari publici", a punctat Ionuţ Stroe.

Conducerea Federaţiei de Fotbal i-a propus fostului primar general, Nicuşor Dan, să preia Arena Naţională, să o modernizeze şi să o facă profitabilă după exemplul marilor stadioane din lume.

Celebrul Santiago Bernabeu din Madrid are aproape 130 de milioane de euro profit şi oferă publicului, pe lângă meciuri de fotbal, zone de relaxare şi cumpărături, restaurante, spaţii verzi şi parcare subterană.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰