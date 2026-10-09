Luca Niculescu a anunțat când va depune lista miniștrilor în Parlament. "Am libertate mare în acest mandat"

Premierul desemnat, Luca Niculescu, intenționează să depună joi, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor din viitorul cabinet. Acesta a anunțat că negocierile cu partidele vor continua în zilele următoare și s-a declarat optimist în privința discuțiilor, precizând că își dorește o majoritate parlamentară solidă pentru a putea pune în aplicare reformele propuse.

"Suntem în program. (...) Ieri au fost primele discuţii cu partidele, discuţii constructive, de substanţă. Vor continua şi zilele următoare, luni e o altă sesiune de discuţii şi concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenţionez să propun Programul şi lista cu cabinetul de miniştri", a afirmat Luca Niculescu vineri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

Legat de momentul în care Guvernul Niculescu ar putea fi votat, premierul desemnat a precizat: "Aici sunt nişte chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul".

Premierul desemnat apreciază că discuţiile cu partidele au fost ”bune”, fiind doar la început şi se declară oprimist.

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Luca Niculescu afirmă că "toate opţiunile sunt pe masă", când vine vorba despre tipul de guvern pe care-l va propune - guvern tehnocrat, guvern politic.

"Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-şi ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili şi responsabili", a spus premierul desemnat.

"Am libertate mare în acest mandat"

Luca Niculesscu afirmă că are "totală" libertate în discuţiile cu partidele privind formarea Executivului, el subliniind că "zilele vor arăta dacă va fi nevoie ca preşedintele Nicuşor Dan să intervină ca mediator" în aceste negocieri.

"Medierea preşedintelui... domnul preşedinte este cel mai mi-a dat un mandat, am libertate mare în acest mandat, sunt foarte onorat. Zilele vor arăta dacă mai este nevoie şi de intervenţia domniei sale, dar, în clipa de faţă, am totală libertate şi cred că o voi păstra până la final. Fiecare zi are particularităţile ei. Eu sunt prim-ministru desemnat, eu sunt cel care se ocupă de discuţile cu partidele", a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat subliniază că "opţiunile” în ceea ce priveşte guvernul "sunt toate pe masă"

"Toate partidele îşi dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conştientă de acest lucru. Am văzut deschideri, ieri. (...) Există deschiderea de a avea un guvern. Sunt unele partide care doresc şi anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conştiente să trebuie să ieşim rapid din acest blocaj politic", a mai afirmat premierul desemnat.