Lucian Pahonţu, chemat de USR în Parlament: "Există foarte multe semne de întrebare"

Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar putea fi chemat la audieri în Parlament, la solicitarea USR, pentru a răspunde întrebărilor legate de informațiile apărute în presă despre rolul său în timpul Revoluției din 1989 și al Mineriadei din 1990. Anunțul a fost făcut miercuri de deputatul Allen Coliban, potrivit Agerpres.

"În lumina celor mai recente investigaţii de presă, dar şi a unor afirmaţii contradictorii apărute în spaţiul public, USR iniţiază demersurile pentru aducerea în faţa Comisiilor de apărare a domnului Lucian Pahonţu. Considerăm că este absolut necesar ca informaţiile care au apărut, parte a investigaţiilor jurnalistice, să fie subiect al unei anchete, al unei acţiuni de control civil, întrucât şeful SPP este în această funcţie de 21 de ani. Şi există foarte multe semne de întrebare, foarte multe umbre cu participarea sa la evenimentele de la Revoluţia din 1989 şi mineriada din 1990", a declarat Coliban la Parlament.

Ce acuzații sunt aduse șefului SPP

Potrivit acestuia, şeful SPP trebuie să spună dacă a fost implicat în evenimentele din decembrie 1989, precum şi în mineriada din 1990.

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"Am remarcat şi apărarea domnului Pahonţu. Avem cuvântul lui împotriva a trei declaraţii olografe ale unor subordonaţi. Toate aceste lucruri reprezintă, pe de o parte, din perspectivă juridică, posibilitatea unui fals în declaraţii. Pe de altă parte, discutăm de dimensiunea morală a calităţii acestui şef de servicu secret din România, şeful SPP, care la Revoluţie a fost implicat de cealaltă parte a Baricadei de la Intercontinental. Este de datoria noastră să clarificăm aceste lucruri şi aceasta poate fi făcută prin control civil în Comisiile de apărare ale Parlamentului. (...) Audierile să aibă şi o secţiune dedicată deschisă presei, pentru că societatea românească are nevoie de răspunsuri pe aceste subiecte. (...) Am identificat mai multe întrebări la care domnul Pahonţu trebuie să răspundă", a transmis deputatul USR.

Comisia de Apărare din Camera Deputaților urmează acum să decidă dacă va accepta cererea USR ca Lucian Pahonțu să fie chemat pentru a explica acuzațiile care i-au fost aduse.

O anchetă publicată de presă arată că Lucian Pahonţu ar fi participat la represiunea Baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989 şi la înăbuşirea protestelor de la Mineriada din 1990.

Preşedintele Nicuşor Dan a respins acuzaţiile, menţionând că şeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanţilor în timpul Revoluţiei din 1989 sau ulterior.

Cum răspunde Lucian Pahonțu acuzațiilor

De asemenea, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, a transmis un punct de vedere privind situaţia sa, precizând că îşi doreşte ca acuzaţiile care i se aduc să fie clarificate cât mai curând. El a afirmat că nu a desfăşurat niciodată activităţi care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de "poliţie politică" şi are convingerea că acest aspect va fi evidenţiat de verificările CNSAS. Pahonţu a respins orice acuzaţie de implicare în reprimarea violentă a manifestaţiilor care au avut loc în zilele de 21 şi 22 decembrie 1989 în Piaţa Universităţii şi în violenţele împotriva protestatarilor din Piaţa Universităţii, din zilele de 13-14 iunie 1990.

Reacția lui Nicușor Dan despre acuzațiile la adresa lui Lucian Pahonțu

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Lucian Pahonţu, nu este în situaţia unei persoane care a participat la acţiuni represive la Revoluţia din 1989 sau la mineriadele din anii 1990. ”Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conţinut. Nu ştiu care e scandalul”, spune Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că, în baza legislaţiei, în urmă cu 21 de ani s-au făcut verificări la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi s-a constatat că Lucian Pahonţu nu a făcut parte din sistemul represiv al fostului regim comunist.

"Domnul Pahonţu, conform legii din România, când a fost numit, la propunerea preşedintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a făcut o verificare inclusiv la CNSAS cu privire la a fi făcut sau nu poliţie politică. Din nou repet ce am spus: am citit un titlu, care m-a îngrijorat, am citit un articol şi n-am văzut nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea, la momentul ăsta", a susţinut Nicuşor Dan.

"Reprimarea manifestaţiilor de la Revoluţie, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta şi îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuşi să o facă, trecând aşa de mult timp de la acele evenimente. Asta e unu. Doi: orice persoană care a reprimat, participând la vreuna dintre aceste acţiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcţie înaltă în statul român. Trei: domnul Pahonţu nu e în această situaţie", a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă la Chişinău.

El a vorbit şi despre evaluarea pe care a promis la începutul mandatului că o va face cu privire la activitatea lui Lucian Pahonţu.

"O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri. Mi se pare că serviciul ăsta funcţionează. Din interacţiunea pe care am luat-o cu diverşi ofiţeri în diferite situaţii, care se ocupă în special de paza mea, mi se pare că e un serviciu profesionist şi şi reacţiile serviciilor externe cu care tangenţial m-am intersectat sunt în aceeaşi direcţie. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonţu pentru că sunt multe, multe, multe alte restanţe, mult mai importante: o strategie economică, pe care nu o avem, alegerile anulate", a mai afirmat Nicuşor Dan.

El consideră că articolul de presă care îl vizează pe Pahonţu "are un titlu care nu este justificat de conţinut".

"Nu ştiu care e scandalul", a adăugat preşedintele, în acest context.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), condus de generalul Lucian Pahonţu, nu este un serviciu secret.