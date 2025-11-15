Ludovic Orban, despre proiectul de lege privind pensiile magistraţilor: Poziţia acestora este nerezonabilă

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală. El a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. Orban a mai spus că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor.

Ludovic Orban a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, care este strategia privind proiectul legat de pensiile magistraţilor.

"Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de preşedinte la Cotroceni, marţi, ei s-au înţeles, numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistraţii, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în speranţa că nu vor ataca la Curtea Constituţională. Să fim cinstiţi că ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis totuşi aceste discuţii în speranţa că se poate ajunge la o formulă astfel încât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu atace la Curtea Constituţională. Poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor este o poziţie complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată şi aşa chiar dacă se ajunge la forma cea mai bună pentru ei, cu 15 ani perioadă de tranziţie până se ajunge la vârsta de pensionare standard şi pensia la 75% din salariul net sunt cele mai bune condiţii de la nivelul Uniunii Europene pentru magistraţi", a afirmat Ludovic Orban.

Orban propune un singur sistem de calcul al pensiilor

Articolul continuă după reclamă

El a fost întrebat dacă are vreo speranţă că acest proiect nu va fi atacat din nou la CCR.

"Eu, personal, n-am. Cunosc personajele de acolo şi eu n-am nicio speranţă, vă spun sincer. Vor ataca la Curtea Constituţională, dar să atace pe răspunderea lor. Mă gândesc, dacă nici măcar condiţiile astea nu le acceptă de ce să nu încercăm din nou, poate chiar prin modificarea Constituţiei, printr-o revizuire a Constituţiei, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, şi anume, proporţional contribuţiile plătite de fiecare angajat, indiferent din ce domeniu de activitate. Să fie pe o bună egalitate în faţa legii pentru toţi angajaţii, dacă ei nici măcar aceste condiţii care sunt, repet, cele mai bune condiţii de la nivel european nu vor să înţeleagă că există o linie roşie peste care nu se poate trece, pentru că ei încep să acţioneze, de fapt, împotriva ordinii constituţionale", a explicat consilierul prezidenţial.

El a mai fost întrebat dacă CSM va da avizul rapid sau dacă va aştepta 30 de zile pentru a face acest lucru.

"Ce-i aşa complicat să dai un aviz, în condiţiile în care se cunoaşte conţinutul legii de mult timp şi, în mare parte nu o să fie modificări majore, ci eventual o să mai flexibilizeze un pic cele două cifre iniţiale, adică procentul de 70, poate rămâne 70% sau cel mult se va da 75%, şi perioada de tranziţie. În rest, ce-i aşa complicat să dai un aviz?", a mai declarat Ludovic Orban.

Noul proiect privind pensiile magistraţilor va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că noul proiect privind pensiile magistraţilor, elaborat după ce Curtea Constituţională a respins forma iniţială propusă de Guvern, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare.

"Trebuie să facem asta ca să existe o perioadă rezonabilă de timp în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Şi buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect", afirma şeful Executivului, într-un interviu pentru Europa Liberă România.

Întrebat dacă în viitorul proiect pe care Guvernul îl va propune spre adoptare se va menţine, pentru pensiile magistraţilor, pragul de 70% din salariu, prim-ministrul a răspuns: "La începutul săptămânii viitoare vom tranşa toate detaliile acestui proiect şi după ce va fi o decizie a coaliţiei îl vom anunţa", subliniind că, în opinia sa, decizia privind viitoarele propuneri formulate de Executiv trebuie luată până marţi.

Ilie Bolojan a afirmat, referindu-se la reforma privind pensiile magistraţilor, că, dacă aceasta ar fi depins exclusiv de Guvern, ea ar fi fost realizată până acum.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰