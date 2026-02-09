Antena Meniu Search
Bărbat din Brăila, prins la volan fără permis şi cu o alcoolemie de 2,20. A fost arestat pe loc

Un bărbat a fost arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. În plus, bărbatul descoperit la volan nu are permis de conducere. Incidentul s-a produs într-o localitate din județul Brăila, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 19:57
Bărbatul a fost descoperit în timp ce conducea o mașină în comuna brăileană Ulmu. Șoferul avea o alcoolemie uriașă de peste 2,20 g/l alcool pur în sânge.

Anchetatorii au aflat că inculpatul a mai fost condamnat pentru săvârșirea celor două infracțiuni

"La data de 07.02.2026, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Orașului Făurei s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 07.02.2026, în jurul orei 22:00, inculpatul D. L.-M. a fost depistat după ce a condus autoturismul pe drumurile publice, pe raza comunei Ulmu, jud. Brăila, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule și având în sânge o alcoolemie peste limita legală, respectiv 2,20 g‰; prin ordonanța din data de 09.02.2026, dosarul a fost preluat pentru continuarea urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila", a transmis Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Bărbatul este cercetat într-un dosar de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Anchetatorii au aflat că inculpatul a mai fost condamnat pentru săvârșirea celor două infracțiuni. Ca urmare, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și luni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

