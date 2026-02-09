Statinele, medicamentele care ne reglează colesterolul din sânge şi unele din cele mai prescrise pastile, la nivel mondial, nu sunt vinovate chiar de toate efectele secundare trecute în prospect. E rezultatul negru pe alb, al unei serii de teste făcute pe zeci de mii de pacienţi: specialiştii spun acum că beneficiile tratamentului depăşesc cu mult riscurile lui. O singură precizare, însă: statinele trebuiesc luate doar la recomandarea medicului.

Statinele sunt medicamente folosite pentru scăderea colesterolului şi prevenirea infarctului sau a accidentului vascular cerebral. Cercetarea a analizat datele a peste 124 de mii de pacienți, urmăriți timp de aproape cinci ani. Concluzia este ca din 66 de reacții adverse trecute pe prospecte, doar patru au o legătură dovedită cu statinele.

Cercetătorii spun că nu au găsit dovezi clare prin care aceste medicamente ar putea provoca probleme precum pierderi de memorie, depresie, tulburări de somn sau. furnicături în mâini sau palme.

"Sunt medicamente pe care le dăm pentru controlul colesterolului să nu se depună acest colesterol în jurul vaselor de sânge și să le îngusteze. O scădere cu 40 de miligrame la decilitru, înseamna o scădare de risc cardiovascular enormă pentru noi", spune Claudiu Stoicescu, medic primar cardiolog.

Statinele sunt printre cele mai prescrise medicamente din lume

"Ele se pot libera și în regim compensat și la liber, doarece prețul e destul de accesibil. Sunt printre cele mai folosite medicamente la nivel mondial", spune Beatrice Speteanu, farmacist şef.

Pe pacienţii cu risc crescut, tratamentul îi poate scuti de vizitele constante la medic. Amalia ştie asta din propria experienţă.

"Am avut o miocardită cu stop cardiac și defibrilată. Din cauza că am avut problema cu inima, pentru a preveni să nu avem și astfel de probleme, am luat preventiv", spune Amalia, pacientă cu probleme cardiologice.

Chiar dacă studiul recent linişteşte anumite temeri, specialiştii atrag atenţia asupra riscurilor.

"Există anumite efecte adverse care sunt demonstrate ca aparținând statinelor. De exemplu, apariția durerilor musculare. Uneori apar și o creștere a enzimilor hepatice, însă aceste simptome sunt de cele mai multe ori tolerabile", spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.

"Ştiu că au implicații, au efecte secundare grave. Întotdeauna, chiar dacă mi se recomand de medic, mă informez cu privire la ceea ce iau", spune o femeie.

Bolile cardiovasculare şi accidentele vascular-cerebrale sunt principalele cauze de deces la nivel mondial. În România, ele ucid, într-un an, aproape 100 de mii oameni.

