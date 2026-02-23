Medvedev o numeşte pe Kaja Kallas "şobolan blond": Soldaţii ruşi n-au nevoie de vize să intre în Europa

Medvedev a numit-o pe Kallas un "şobolan blond" şi a spus că soldaţii ruşi n-au nevoie de vize pentru a intra în Europa, aşa cum n-au avut nici în 1945. "Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra în Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945", a fost mesajul postat de Dmitri Medvedev pe X.

Kallas: Absenţa acordului privind noi sancţiuni împotriva Rusiei este un obstacol

Absenţa acordului privind un nou set de sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziţiei Ungariei, este un ''obstacol'' şi un mesaj pe care nu am vrut să îl trimitem astăzi, în ajunul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, a declarat luni şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, la finalul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).

''Mâine vom marca patru ani de război brutal şi fără sens. Ucraina plăteşte un preţ greu pentru fatala eroare de judecată a Rusiei. Armata rusă este împotmolită, economia Rusiei este în declin rapid şi ucrainenii rezistă. Din păcate, nu am ajuns la un acord asupra celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni (contra Rusiei). Este un obstacol şi un mesaj pe care nu am vrut să îl trimitem astăzi. Dar continuăm munca. Toată lumea înţelege că diplomaţia este de preferat în locul războiului, deşi după un an de discuţii nu avem ninic măcar o încetare a focului. Rusia, nu Ucraina, este obstacolul în calea păcii. Trebuie să trimitem un semnal puternic Ucrainei că o vom ajuta în continuare, dar şi să punem o presiune mai mare pe Rusia astfel încât acest război să se oprească'', a spus Kallas, în conferinţa de presă desfăşurată după încheierea CAE.

Reprezentanta UE a subliniat că, pentru ca interesele europene să nu devină pagube colaterale, trebuie să existe claritate în privinţa aşteptărilor Uniunii Europene de la Rusia - respectarea frontierelor, renunţarea la sabotaje, plata despăgubirilor de război şi revenirea în ţară a copiilor ucraineni răpiţi.

''Aşadar, înainte de a vorbi cu Moscova, ar trebui să îi spunem clar despre ce vrem să vorbim. Cererile maximaliste ale Rusiei nu pot primi un răspuns minimalist'', a explicat Kallas. În acelaşi timp, a continuat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, blocul comunitar va continua să consolideze Ucraina. O primă măsură va fi folosirea mai bună a Băncii Europene de Investiţii pentru a finanţa cooperarea în industria de apărare.

''Întrucât Rusia ţinteşte infrastructura energetică, am dublat anul trecut contribuţiile la Fondul pentru energie ucrainean până la 1,85 miliarde euro. Astăzi am sancţionat mai multe persoane pentru abuzuri masive asupra drepturilor omului în Rusia. De asemenea, am decis să limităm dimensiunea maximă a misiunii ruse pe lângă Uniunea Europeană la 240 de persoane. Nu vom tolera abuzul de putere diplomatică. Şi împreună cu Comisia Europeană, lucrăm pentru a ţine în afara spaţiului Schengen potenţiali sute de mii de foşti soldaţi ruşi. Nu vrem ca sabotori şi criminali de război să se plimbe pe străzile noastre'', a accentuat fosta şefă a guvernului eston.

Pe de altă parte, Kaja Kallas a menţionat că miniştrii de externe europeni au discutat despre războiul hibrid şi influenţa, manipularea şi interferenţa străină (FIMI), subliniind că Europa nu îşi poate permite să piardă bătălia informaţională.

''Războaiele de azi nu se duc doar cu tancuri şi drone, ci şi cu minciuni şi algoritmi. FIMI este o armă ce ţinteşte inima democraţiilor noastre. Rusia va cheltui, numai în acest an, miliarde pe campaniile de influenţare. Operaţiunile de informaţii străine ale Chinei sunt tot mai sofisticate şi perfide. Nu ne putem permite să pierdem bătălia informaţională'', a mai spus ea.

Uniunea Europeană nu a reuşit să adopte luni noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto al Ungariei. Comisia Europeană a pus pe masa miniştrilor al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei de la invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022, în vederea adoptării sale înainte de ziua de marţi, data în care se împlinesc patru ani de la începutul războiului. Însă Budapesta şi-a anunţat în acest weekend intenţia de a bloca adoptarea atât timp cât nu va obţine reluarea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, în prezent avariat, ce traversează Ucraina.

